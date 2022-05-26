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Под Калининградом на границе с Литвой возникла пробка из грузовиков

Под Калининградом на границе с Литвой возникла пробка из грузовиков - РИА Новости, 26.05.2022

Под Калининградом на границе с Литвой возникла пробка из грузовиков

Очередь из грузовиков, ожидающих выезда в Литву, вновь возникла перед погранпереходом в Чернышевском под Калининградом, в четверг там скопилось 115 грузовиков,... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T18:46

2022-05-26T18:46

2022-05-26T18:55

авто

россия

калининградская область

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КАЛИНИНГРАД, 26 мая – РИА Новости. Очередь из грузовиков, ожидающих выезда в Литву, вновь возникла перед погранпереходом в Чернышевском под Калининградом, в четверг там скопилось 115 грузовиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной таможни.В начале мая на российско-литовской границе на въезд в РФ скопилась очередь из 470 грузовиков. Калининградские дальнобойщики сообщали, что стоять там приходилось по несколько суток. Для борьбы с очередями из большегрузов усилили работу таможни, увеличили число сотрудников.Региональные власти называли одной из причин очередей на погранпереходе - короткие сроки таможенного транзита, который ставят в Белоруссии (2 суток).

россия

калининградская область

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авто, россия, калининградская область, белоруссия