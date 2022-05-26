18:46 26.05.2022 (обновлено: 18:55 26.05.2022)
Под Калининградом на границе с Литвой возникла пробка из грузовиков
Под Калининградом на границе с Литвой возникла пробка из 115 фур
© Фото : Федеральная таможенная службаГрузовой автомобиль на таможенном посту Калининградской областной таможни
Грузовой автомобиль на таможенном посту Калининградской областной таможни. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 26 мая – РИА Новости. Очередь из грузовиков, ожидающих выезда в Литву, вновь возникла перед погранпереходом в Чернышевском под Калининградом, в четверг там скопилось 115 грузовиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной таможни.
"За сутки через ТП МАПП "Чернышевское" на территорию Калининградской области въехало 211 большегрузов, в Литовскую республику убыло 202 машины. В направлении сопредельного государства в очереди находится 115 грузовиков, оформления на въезд в РФ ожидает 10 единиц транспорта", - сообщили в таможне.
В начале мая на российско-литовской границе на въезд в РФ скопилась очередь из 470 грузовиков. Калининградские дальнобойщики сообщали, что стоять там приходилось по несколько суток. Для борьбы с очередями из большегрузов усилили работу таможни, увеличили число сотрудников.
Региональные власти называли одной из причин очередей на погранпереходе - короткие сроки таможенного транзита, который ставят в Белоруссии (2 суток).