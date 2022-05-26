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СМИ: вдовец убитой в техасской школе учительницы умер от горя - РИА Новости, 26.05.2022
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СМИ: вдовец убитой в техасской школе учительницы умер от горя
СМИ: вдовец убитой в техасской школе учительницы умер от горя - РИА Новости, 26.05.2022
СМИ: вдовец убитой в техасской школе учительницы умер от горя
Вдовец учительницы, застреленной 24 мая вооруженным преступником в техасском городке Ювальде на юге США, скончался от сердечного приступа, сообщает газета... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T23:28
2022-05-26T23:28
в мире
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ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Вдовец учительницы, застреленной 24 мая вооруженным преступником в техасском городке Ювальде на юге США, скончался от сердечного приступа, сообщает газета Dallas News.Со ссылкой на публикацию в соцсетях родственника супружеской пары издание сообщает, что Джоу Гарсия умер от сердечного приступа, вызванного горем от утраты. Его жена Ирма Гарсия погибла в результате стрельбы, которую устроил 18-летний подросток в начальной школе в Ювальде. Сообщается, что у супругов, которые были знакомы со школы и прожили в браке 24 года, остались четверо детей.Стрельбу в школе в Ювальде устроил во вторник местный житель Сальвадор Рамос, в итоге злоумышленника уничтожили полицейские. Известно, что Рамос приобрел две винтовки 22 мая – меньше недели после того, как ему исполнилось 18 лет. По последним данным, в результате стрельбы погибли 19 детей и двое взрослых, еще 17 человек получили ранения.
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в мире
23:28 26.05.2022
 
СМИ: вдовец убитой в техасской школе учительницы умер от горя

Dallas News: вдовец убитой в техасской школе учительницы скончался от сердечного приступа

© AP Photo / Dario Lopez-MillsПолиция у начальной школы в городе Ювалде в американском штате Техас, где произошла стрельба
Полиция у начальной школы в городе Ювалде в американском штате Техас, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© AP Photo / Dario Lopez-Mills
Полиция у начальной школы в городе Ювалде в американском штате Техас, где произошла стрельба. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Вдовец учительницы, застреленной 24 мая вооруженным преступником в техасском городке Ювальде на юге США, скончался от сердечного приступа, сообщает газета Dallas News.
Со ссылкой на публикацию в соцсетях родственника супружеской пары издание сообщает, что Джоу Гарсия умер от сердечного приступа, вызванного горем от утраты. Его жена Ирма Гарсия погибла в результате стрельбы, которую устроил 18-летний подросток в начальной школе в Ювальде. Сообщается, что у супругов, которые были знакомы со школы и прожили в браке 24 года, остались четверо детей.
Стрельбу в школе в Ювальде устроил во вторник местный житель Сальвадор Рамос, в итоге злоумышленника уничтожили полицейские. Известно, что Рамос приобрел две винтовки 22 мая – меньше недели после того, как ему исполнилось 18 лет. По последним данным, в результате стрельбы погибли 19 детей и двое взрослых, еще 17 человек получили ранения.
Девочка плачет после стрельбы в начальной школе в Ювалде, штате Техас - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 12:39
Стрельба в начальной школе в Техасе
 
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