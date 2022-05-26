https://ria.ru/20220526/pristup-1790996453.html

СМИ: вдовец убитой в техасской школе учительницы умер от горя

СМИ: вдовец убитой в техасской школе учительницы умер от горя - РИА Новости, 26.05.2022

СМИ: вдовец убитой в техасской школе учительницы умер от горя

Вдовец учительницы, застреленной 24 мая вооруженным преступником в техасском городке Ювальде на юге США, скончался от сердечного приступа, сообщает газета... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T23:28

2022-05-26T23:28

2022-05-26T23:28

в мире

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ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Вдовец учительницы, застреленной 24 мая вооруженным преступником в техасском городке Ювальде на юге США, скончался от сердечного приступа, сообщает газета Dallas News.Со ссылкой на публикацию в соцсетях родственника супружеской пары издание сообщает, что Джоу Гарсия умер от сердечного приступа, вызванного горем от утраты. Его жена Ирма Гарсия погибла в результате стрельбы, которую устроил 18-летний подросток в начальной школе в Ювальде. Сообщается, что у супругов, которые были знакомы со школы и прожили в браке 24 года, остались четверо детей.Стрельбу в школе в Ювальде устроил во вторник местный житель Сальвадор Рамос, в итоге злоумышленника уничтожили полицейские. Известно, что Рамос приобрел две винтовки 22 мая – меньше недели после того, как ему исполнилось 18 лет. По последним данным, в результате стрельбы погибли 19 детей и двое взрослых, еще 17 человек получили ранения.

https://ria.ru/20220525/strelba-1790556777.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире