https://ria.ru/20220526/pridnestrove-1790919320.html

Глава Приднестровья отправил премьера и правительство в отставку

Глава Приднестровья отправил премьера и правительство в отставку - РИА Новости, 26.05.2022

Глава Приднестровья отправил премьера и правительство в отставку

Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский подписал указ об отставке премьера Александра Мартынова и всего правительства. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T17:41

2022-05-26T17:41

2022-05-26T19:03

приднестровская молдавская республика

в мире

вадим красносельский

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ТИРАСПОЛЬ, 26 мая — РИА Новости. Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский подписал указ об отставке премьера Александра Мартынова и всего правительства."Освободить Мартынова Александра Владимировича от должности председателя правительства Приднестровской Молдавской Республики. Объявить об отставке правительства Приднестровской Молдавской Республики",— отмечается в документе.Должность врио премьер-министра займет бывший замглавы кабмина по вопросам правого регулирования и взаимодействия с органами госвласти Станислав Касапа.Другим указом Красносельского парламенту предлагается рассмотреть кандидатуру Александра Розенберга на должность премьера.В Приднестровье до 25 мая действует красный уровень террористической опасности. Его ввели в конце апреля после того, как на территории республики произошла серия терактов. Так, неизвестные напали на здание Министерства госбезопасности в Тирасполе, на радиотелецентр в поселке Маяк, еще одно ЧП произошло около воинской части в селе Парканы. Установлено, что некоторые из нападавших приехали в ПМР с территории Украины. Кроме того, в республике зафиксировали несколько инцидентов с беспилотниками.Теракты произошли в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Источник в Тирасполе сообщил, что теракты в ПМР осуществили три неустановленных лица, прибывшие с территории Украины. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский также заявил, что следы организаторов взрывов ведут на Украину.Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20220520/pridnestrove-1789677569.html

https://ria.ru/20220427/pridnestrove-1785585774.html

приднестровская молдавская республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

приднестровская молдавская республика, в мире, вадим красносельский