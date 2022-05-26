17:41 26.05.2022 (обновлено: 19:03 26.05.2022)
Глава Приднестровья отправил премьера и правительство в отставку
Глава Приднестровья Красносельский отправил в отставку премьера и правительство
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПрезидент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 26 мая — РИА Новости. Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский подписал указ об отставке премьера Александра Мартынова и всего правительства.
"Освободить Мартынова Александра Владимировича от должности председателя правительства Приднестровской Молдавской Республики. Объявить об отставке правительства Приднестровской Молдавской Республики",— отмечается в документе.
Должность врио премьер-министра займет бывший замглавы кабмина по вопросам правого регулирования и взаимодействия с органами госвласти Станислав Касапа.
Другим указом Красносельского парламенту предлагается рассмотреть кандидатуру Александра Розенберга на должность премьера.
В Приднестровье до 25 мая действует красный уровень террористической опасности. Его ввели в конце апреля после того, как на территории республики произошла серия терактов. Так, неизвестные напали на здание Министерства госбезопасности в Тирасполе, на радиотелецентр в поселке Маяк, еще одно ЧП произошло около воинской части в селе Парканы. Установлено, что некоторые из нападавших приехали в ПМР с территории Украины. Кроме того, в республике зафиксировали несколько инцидентов с беспилотниками.
Теракты произошли в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Источник в Тирасполе сообщил, что теракты в ПМР осуществили три неустановленных лица, прибывшие с территории Украины. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский также заявил, что следы организаторов взрывов ведут на Украину.
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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