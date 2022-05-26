https://ria.ru/20220526/pribyl-1790856717.html

Лондон вводит 25-процентный сбор на сверхприбыль нефтегазовых компаний

Лондон вводит 25-процентный сбор на сверхприбыль нефтегазовых компаний - РИА Новости, 26.05.2022

Лондон вводит 25-процентный сбор на сверхприбыль нефтегазовых компаний

Великобритания введет 25-процентный сбор со сверхприбыли нефтегазовых компаний в рамках мер по решению кризиса стоимости жизни, говорится в сообщении... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T14:42

2022-05-26T14:42

2022-05-26T15:05

экономика

великобритания

нефть

цены на нефть

министерство финансов великобритании

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ЛОНДОН, 26 мая – РИА Новости. Великобритания введет 25-процентный сбор со сверхприбыли нефтегазовых компаний в рамках мер по решению кризиса стоимости жизни, говорится в сообщении министерства финансов страны."Новый 25-процентный сбор будет взиматься со сверхприбыли, которую получают нефтяные и газовые компании, чтобы помочь семьям со стоимостью жизни", - говорится в сообщении.Инфляция в Великобритании в последние месяцы бьет рекорды. В начале мая Банк Англии повысил прогноз инфляции на 2022 год и ожидает ее ускорения до 10,25% в четвертом квартале, что может быть историческим рекордом. Регулятор отметил, что с момента последней публикации доклада в феврале инфляционное давление резко усилилось из-за обострения ситуации между Россией и Украиной. Это, по информации Банка, привело к "значительному ухудшению перспектив роста в мире и Великобритании".Миллионы семей в Великобритании столкнулись с беспрецедентным ростом цен на электричество и газ на 700 фунтов в год после повышения в начале апреля ценового порога на энергию на 54%.

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великобритания

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Ольга Фомченкова

экономика, великобритания, нефть, цены на нефть, министерство финансов великобритании