https://ria.ru/20220526/poterya-1790756992.html

В Бразилии заявили, что Европа рискует потерять Латинскую Америку

В Бразилии заявили, что Европа рискует потерять Латинскую Америку - РИА Новости, 26.05.2022

В Бразилии заявили, что Европа рискует потерять Латинскую Америку

Европа может потерять Латинскую Америку, как уже потеряла Россию, сообщил министр экономики Бразилии Паулу Гедес. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T04:10

2022-05-26T04:10

2022-05-26T04:10

бразилия

латинская америка

россия

европа

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786659434_150:0:3579:1929_1920x0_80_0_0_5af43ecfec0cdc96a24d3027bd289638.jpg

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 мая - РИА Новости. Европа может потерять Латинскую Америку, как уже потеряла Россию, сообщил министр экономики Бразилии Паулу Гедес."Я сказал европейцам, что они потеряли Россию, и теперь потеряют Латинскую Америку. И они останутся одни, если не поймут, что надо интегрироваться", - сказал министр на форуме в Давосе. Его слова приводит портал G1.Гедес отметил, что на фоне разрыва производственных цепочек из-за пандемии коронавируса и конфликта на Украине у Бразилии есть хорошие возможности стать поставщиком продуктов питания.

https://ria.ru/20220508/konteynery-1787459212.html

бразилия

латинская америка

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

бразилия, латинская америка, россия, европа, в мире