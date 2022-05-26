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В Бразилии заявили, что Европа рискует потерять Латинскую Америку - РИА Новости, 26.05.2022
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В Бразилии заявили, что Европа рискует потерять Латинскую Америку
В Бразилии заявили, что Европа рискует потерять Латинскую Америку - РИА Новости, 26.05.2022
В Бразилии заявили, что Европа рискует потерять Латинскую Америку
Европа может потерять Латинскую Америку, как уже потеряла Россию, сообщил министр экономики Бразилии Паулу Гедес. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T04:10
2022-05-26T04:10
бразилия
латинская америка
россия
европа
в мире
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 мая - РИА Новости. Европа может потерять Латинскую Америку, как уже потеряла Россию, сообщил министр экономики Бразилии Паулу Гедес."Я сказал европейцам, что они потеряли Россию, и теперь потеряют Латинскую Америку. И они останутся одни, если не поймут, что надо интегрироваться", - сказал министр на форуме в Давосе. Его слова приводит портал G1.Гедес отметил, что на фоне разрыва производственных цепочек из-за пандемии коронавируса и конфликта на Украине у Бразилии есть хорошие возможности стать поставщиком продуктов питания.
https://ria.ru/20220508/konteynery-1787459212.html
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бразилия, латинская америка, россия, европа, в мире
04:10 26.05.2022
 
В Бразилии заявили, что Европа рискует потерять Латинскую Америку

Министр экономики Бразилии Гедес заявил, что Европа рискует потерять Латинскую Америку

© AP Photo / Virginia MayoТранспортные контейнеры
Транспортные контейнеры - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Транспортные контейнеры. Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 мая - РИА Новости. Европа может потерять Латинскую Америку, как уже потеряла Россию, сообщил министр экономики Бразилии Паулу Гедес.
"Я сказал европейцам, что они потеряли Россию, и теперь потеряют Латинскую Америку. И они останутся одни, если не поймут, что надо интегрироваться", - сказал министр на форуме в Давосе. Его слова приводит портал G1.
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Гедес отметил, что на фоне разрыва производственных цепочек из-за пандемии коронавируса и конфликта на Украине у Бразилии есть хорошие возможности стать поставщиком продуктов питания.
 
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