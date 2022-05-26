https://ria.ru/20220526/poterya-1790756992.html
В Бразилии заявили, что Европа рискует потерять Латинскую Америку
В Бразилии заявили, что Европа рискует потерять Латинскую Америку - РИА Новости, 26.05.2022
В Бразилии заявили, что Европа рискует потерять Латинскую Америку
Европа может потерять Латинскую Америку, как уже потеряла Россию, сообщил министр экономики Бразилии Паулу Гедес. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T04:10
2022-05-26T04:10
2022-05-26T04:10
бразилия
латинская америка
россия
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 мая - РИА Новости. Европа может потерять Латинскую Америку, как уже потеряла Россию, сообщил министр экономики Бразилии Паулу Гедес."Я сказал европейцам, что они потеряли Россию, и теперь потеряют Латинскую Америку. И они останутся одни, если не поймут, что надо интегрироваться", - сказал министр на форуме в Давосе. Его слова приводит портал G1.Гедес отметил, что на фоне разрыва производственных цепочек из-за пандемии коронавируса и конфликта на Украине у Бразилии есть хорошие возможности стать поставщиком продуктов питания.
https://ria.ru/20220508/konteynery-1787459212.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бразилия, латинская америка, россия, европа, в мире
В Бразилии заявили, что Европа рискует потерять Латинскую Америку
Министр экономики Бразилии Гедес заявил, что Европа рискует потерять Латинскую Америку