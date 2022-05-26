https://ria.ru/20220526/potentsial-1790760329.html

Премьер Киргизии: страны ЕАЭС имеют огромный потенциал для интеграции

Премьер Киргизии: страны ЕАЭС имеют огромный потенциал для интеграции - РИА Новости, 26.05.2022

Премьер Киргизии: страны ЕАЭС имеют огромный потенциал для интеграции

Страны Евразийского экономического союза имеют огромный потенциал для дальнейшей интеграции, сообщил в четверг на открытии первого Евразийского экономического... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T07:12

2022-05-26T07:12

2022-05-26T07:12

евразийский экономический союз

в мире

россия

киргизия

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БИШКЕК, 26 мая - РИА Новости. Страны Евразийского экономического союза имеют огромный потенциал для дальнейшей интеграции, сообщил в четверг на открытии первого Евразийского экономического форума в Бишкеке премьер Киргизии Акылбек Жапаров.По его словам, для евразийского интеграционного проекта освоение собственного рынка за счет повышения конкурентоспособности производителей стран – это "задача минимум". Задачей-максимум является укрепление позиций на внешнем рынке."Происходит цивилизационный сдвиг с Запада на Восток. Экономический центр тяжести смещается на азиатский континент. Если закрывается окно в Европу, значит открывается окно в Азию. Мы становимся свидетелями беспрецедентных изменений, где наш союз должен занять свою доминирующую позицию", - подчеркнул Жапаров.Глава кабмина отметил, что ЕАЭС открывает широкие перспективы для экономического развития его стран-участниц, создает дополнительные конкурентные преимущества в процессе развития и укрепления торгово–экономического сотрудничества."Уверен, что научно-технической, промышленной базы, высокообразованных и квалифицированных человеческих ресурсов достаточно, чтобы сделать членов этого союза самодостаточными, что в дальнейшем обеспечит процветающее и устойчивое, светлое будущее нашим детям и будущему поколению. При расширении ЕАЭС способен трансформироваться в крупный субъект мировой экономики и содействовать устранению тех перекосов и дисбалансов, которые сложились за последние десятилетия в мирохозяйственных связях", - сказал премьер.Жапаров пожелал участникам форума плодотворной работы и выразил уверенность, что в ходе панельных дискуссий будут обсуждены наиболее важные вопросы, затрагивающие дальнейшее развитие ЕАЭС в эпоху глобальной турбулентности в мировой экономике.

https://ria.ru/20220513/zapad-1788264219.html

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киргизия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

евразийский экономический союз, в мире, россия, киргизия