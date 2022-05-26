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Премьер Киргизии: страны ЕАЭС имеют огромный потенциал для интеграции - РИА Новости, 26.05.2022
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Премьер Киргизии: страны ЕАЭС имеют огромный потенциал для интеграции
Премьер Киргизии: страны ЕАЭС имеют огромный потенциал для интеграции - РИА Новости, 26.05.2022
Премьер Киргизии: страны ЕАЭС имеют огромный потенциал для интеграции
Страны Евразийского экономического союза имеют огромный потенциал для дальнейшей интеграции, сообщил в четверг на открытии первого Евразийского экономического... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T07:12
2022-05-26T07:12
евразийский экономический союз
в мире
россия
киргизия
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БИШКЕК, 26 мая - РИА Новости. Страны Евразийского экономического союза имеют огромный потенциал для дальнейшей интеграции, сообщил в четверг на открытии первого Евразийского экономического форума в Бишкеке премьер Киргизии Акылбек Жапаров.По его словам, для евразийского интеграционного проекта освоение собственного рынка за счет повышения конкурентоспособности производителей стран – это "задача минимум". Задачей-максимум является укрепление позиций на внешнем рынке."Происходит цивилизационный сдвиг с Запада на Восток. Экономический центр тяжести смещается на азиатский континент. Если закрывается окно в Европу, значит открывается окно в Азию. Мы становимся свидетелями беспрецедентных изменений, где наш союз должен занять свою доминирующую позицию", - подчеркнул Жапаров.Глава кабмина отметил, что ЕАЭС открывает широкие перспективы для экономического развития его стран-участниц, создает дополнительные конкурентные преимущества в процессе развития и укрепления торгово–экономического сотрудничества."Уверен, что научно-технической, промышленной базы, высокообразованных и квалифицированных человеческих ресурсов достаточно, чтобы сделать членов этого союза самодостаточными, что в дальнейшем обеспечит процветающее и устойчивое, светлое будущее нашим детям и будущему поколению. При расширении ЕАЭС способен трансформироваться в крупный субъект мировой экономики и содействовать устранению тех перекосов и дисбалансов, которые сложились за последние десятилетия в мирохозяйственных связях", - сказал премьер.Жапаров пожелал участникам форума плодотворной работы и выразил уверенность, что в ходе панельных дискуссий будут обсуждены наиболее важные вопросы, затрагивающие дальнейшее развитие ЕАЭС в эпоху глобальной турбулентности в мировой экономике.
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евразийский экономический союз, в мире, россия, киргизия
07:12 26.05.2022
 
Премьер Киргизии: страны ЕАЭС имеют огромный потенциал для интеграции

Премьер Киргизии Жапаров: страны ЕАЭС имеют огромный потенциал для дальнейшей интеграции

© РИА Новости / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкФлаги стран ЕАЭС
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БИШКЕК, 26 мая - РИА Новости. Страны Евразийского экономического союза имеют огромный потенциал для дальнейшей интеграции, сообщил в четверг на открытии первого Евразийского экономического форума в Бишкеке премьер Киргизии Акылбек Жапаров.
"Взаимовыгодность союза для стран-участниц очевидна. У нас огромный потенциал для дальнейшей интеграции. Союзные программы являются одним из главных инструментов интеграции. Они эффективно развивают интеграцию, что позволяет загрузить производственные мощности, организовать дополнительные рабочие места, а также увеличить экспортные поставки во многие страны мира. ЕАЭС должен стать моделью экономического содружества, перетекающего в политический союз", - заявил председатель кабинета министров.
По его словам, для евразийского интеграционного проекта освоение собственного рынка за счет повышения конкурентоспособности производителей стран – это "задача минимум". Задачей-максимум является укрепление позиций на внешнем рынке.
"Происходит цивилизационный сдвиг с Запада на Восток. Экономический центр тяжести смещается на азиатский континент. Если закрывается окно в Европу, значит открывается окно в Азию. Мы становимся свидетелями беспрецедентных изменений, где наш союз должен занять свою доминирующую позицию", - подчеркнул Жапаров.
Глава кабмина отметил, что ЕАЭС открывает широкие перспективы для экономического развития его стран-участниц, создает дополнительные конкурентные преимущества в процессе развития и укрепления торгово–экономического сотрудничества.
"Уверен, что научно-технической, промышленной базы, высокообразованных и квалифицированных человеческих ресурсов достаточно, чтобы сделать членов этого союза самодостаточными, что в дальнейшем обеспечит процветающее и устойчивое, светлое будущее нашим детям и будущему поколению. При расширении ЕАЭС способен трансформироваться в крупный субъект мировой экономики и содействовать устранению тех перекосов и дисбалансов, которые сложились за последние десятилетия в мирохозяйственных связях", - сказал премьер.
Жапаров пожелал участникам форума плодотворной работы и выразил уверенность, что в ходе панельных дискуссий будут обсуждены наиболее важные вопросы, затрагивающие дальнейшее развитие ЕАЭС в эпоху глобальной турбулентности в мировой экономике.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 10:34
Лавров: Запад пытается нанести ущерб союзническим отношениям по ОДКБ и ЕАЭС
 
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