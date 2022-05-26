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Польша обеспечила поставки газа на зимний период, заявили в правительстве
Польша обеспечила поставки газа на зимний период, заявили в правительстве - РИА Новости, 26.05.2022
Польша обеспечила поставки газа на зимний период, заявили в правительстве
Польша обеспечила поставки газа на ближайший зимний период, заявил пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер в эфире телеканала Polsat. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T12:16
2022-05-26T12:16
2022-05-26T12:30
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экономика
цены на нефть
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ВАРШАВА, 26 мая – РИА Новости. Польша обеспечила поставки газа на ближайший зимний период, заявил пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер в эфире телеканала Polsat."Я могу заверить вас, что мы в безопасности с точки зрения поставок газа, если речь идет о зимнем сезоне", - заявил МюллерРанее бывший председатель правления польского нефтегазового концерна PGNIG Петр Возняк заявил, что в связи с приостановкой поставок газа из России Польша может не успеть создать запасы газа на будущую зиму.По словам Мюллера, после слов Возняка он беседовал с министром климата и окружающей среды Анной Москвой. "Господин Возняк не имеет текущей информации, он был председателем правления несколько лет назад", - отметил Мюллер.Ранее сообщалось, что Польша решила досрочно расторгнуть контракт с "Газпромом", по которому получала до 10 миллионов кубометров российского газа в год. Заместить этот объем Польша намерена в частности, сжиженным газом, поставляемым из США и стран арабского региона, а также газом с норвежского шельфа по газопроводу Baltic Pipe, начало эксплуатации которого ожидается до конца текущего года.
https://ria.ru/20220524/gaz-1790467069.html
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анна москва, польша, россия, сша, газпром, pgnig, экономика, цены на нефть
12:16 26.05.2022 (обновлено: 12:30 26.05.2022)
Польша обеспечила поставки газа на зимний период, заявили в правительстве
Правительство Польши: страна обеспечила поставки газа на зимний период