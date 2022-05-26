https://ria.ru/20220526/postavki-1790810970.html

Польша обеспечила поставки газа на зимний период, заявили в правительстве

Польша обеспечила поставки газа на зимний период, заявили в правительстве - РИА Новости, 26.05.2022

Польша обеспечила поставки газа на зимний период, заявили в правительстве

Польша обеспечила поставки газа на ближайший зимний период, заявил пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер в эфире телеканала Polsat. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T12:16

2022-05-26T12:16

2022-05-26T12:30

анна москва

польша

россия

сша

газпром

pgnig

экономика

цены на нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569369247_0:0:2534:1426_1920x0_80_0_0_886e613bb63c80401868f8274612e130.jpg

ВАРШАВА, 26 мая – РИА Новости. Польша обеспечила поставки газа на ближайший зимний период, заявил пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер в эфире телеканала Polsat."Я могу заверить вас, что мы в безопасности с точки зрения поставок газа, если речь идет о зимнем сезоне", - заявил МюллерРанее бывший председатель правления польского нефтегазового концерна PGNIG Петр Возняк заявил, что в связи с приостановкой поставок газа из России Польша может не успеть создать запасы газа на будущую зиму.По словам Мюллера, после слов Возняка он беседовал с министром климата и окружающей среды Анной Москвой. "Господин Возняк не имеет текущей информации, он был председателем правления несколько лет назад", - отметил Мюллер.Ранее сообщалось, что Польша решила досрочно расторгнуть контракт с "Газпромом", по которому получала до 10 миллионов кубометров российского газа в год. Заместить этот объем Польша намерена в частности, сжиженным газом, поставляемым из США и стран арабского региона, а также газом с норвежского шельфа по газопроводу Baltic Pipe, начало эксплуатации которого ожидается до конца текущего года.

https://ria.ru/20220524/gaz-1790467069.html

https://ria.ru/20220523/bolgariya-1790279400.html

польша

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

анна москва, польша, россия, сша, газпром, pgnig, экономика, цены на нефть