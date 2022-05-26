https://ria.ru/20220526/postavki-1790755804.html

В ЛНР возникли проблемы с донорской кровью из-за прекращения поставок МККК

В ЛНР возникли проблемы с донорской кровью из-за прекращения поставок МККК - РИА Новости, 26.05.2022

В ЛНР возникли проблемы с донорской кровью из-за прекращения поставок МККК

Проблемы с поставками жизненно важных препаратов в ЛНР по линии Международного комитета Красного Креста (МККК) поставили под угрозу возможность использования... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T03:37

2022-05-26T03:37

2022-05-26T05:09

специальная военная операция на украине

в мире

россия

донбасс

международный комитет красного креста (мккк)

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ЛУГАНСК, 26 мая - РИА Новости. Проблемы с поставками жизненно важных препаратов в ЛНР по линии Международного комитета Красного Креста (МККК) поставили под угрозу возможность использования донорской крови в республике, следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости."Ранее предоставленные заявки не были удовлетворены, а имеющихся в остатке изделий медицинского назначения недостаточно для удовлетворения потребностей лечебной сети в сфере обращения донорской крови и ее компонентов, обеспечения ее безопасности и доступности", - говорится в письме главврача Луганской республиканской станции переливания крови на имя министра здравоохранения ЛНР Наталии Пащенко.Учреждение просит Минздрав ЛНР оказать содействие в получении необходимых изделий медицинского назначения, в частности, тех, которые нужны для обследования образцов донорской крови.О прекращении поставок по гуманитарной линии, несмотря на наличие запросов, главные врачи профильных учреждений Донецкой и Луганской народных республик ранее проинформировали министров здравоохранения республик. МККК не смог назвать сроки возобновления поставок в Донбасс жизненно важных препаратов для больных диабетом, туберкулезом, ВИЧ и СПИД, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.Пресс-секретарь региональной делегации МККК в Москве Галина Бальзамова заявила РИА Новости, что гуманитарная организация работает над устранением проблемы, а Минобороны России в среду призвало Всемирную организацию здравоохранения и МККК возобновить регулярные поставки медикаментов в республики Донбасса.

https://ria.ru/20220525/lekarstva-1790737617.html

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донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, донбасс, международный комитет красного креста (мккк)