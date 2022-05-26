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В Кремле не стали называть дату послания Путина Федеральному собранию
В Кремле не стали называть дату послания Путина Федеральному собранию - РИА Новости, 26.05.2022
В Кремле не стали называть дату послания Путина Федеральному собранию
Точные сроки оглашения президентом РФ Владимиром Путиным послания Федеральному собранию пока не устанавливались, до конца года еще есть время, сообщил... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T12:59
2022-05-26T12:59
2022-05-26T12:59
политика
владимир путин
послание президента федеральному собранию в 2021 году
дмитрий песков
госдума рф
совет федерации рф
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Точные сроки оглашения президентом РФ Владимиром Путиным послания Федеральному собранию пока не устанавливались, до конца года еще есть время, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Нет, президент в даном случае соблюдает все установленные Конституцией сроки, он должен в течение года выступить. Еще по времени есть запас, пока точные сроки не устанавливались", - сообщил Песков, отвечая на вопрос, есть ли какая-то конкретная причина, почему президент до сих пор не обратился с посланием.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, послание президента федеральному собранию в 2021 году, дмитрий песков, госдума рф, совет федерации рф
В Кремле не стали называть дату послания Путина Федеральному собранию
Песков: у Путина еще есть время, чтобы выступить с посланием Федеральному собранию