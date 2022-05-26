https://ria.ru/20220526/poslanie-1790825606.html

В Кремле не стали называть дату послания Путина Федеральному собранию

В Кремле не стали называть дату послания Путина Федеральному собранию - РИА Новости, 26.05.2022

В Кремле не стали называть дату послания Путина Федеральному собранию

Точные сроки оглашения президентом РФ Владимиром Путиным послания Федеральному собранию пока не устанавливались, до конца года еще есть время, сообщил... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T12:59

2022-05-26T12:59

2022-05-26T12:59

политика

владимир путин

послание президента федеральному собранию в 2021 году

дмитрий песков

госдума рф

совет федерации рф

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Точные сроки оглашения президентом РФ Владимиром Путиным послания Федеральному собранию пока не устанавливались, до конца года еще есть время, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Нет, президент в даном случае соблюдает все установленные Конституцией сроки, он должен в течение года выступить. Еще по времени есть запас, пока точные сроки не устанавливались", - сообщил Песков, отвечая на вопрос, есть ли какая-то конкретная причина, почему президент до сих пор не обратился с посланием.

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, владимир путин, послание президента федеральному собранию в 2021 году, дмитрий песков, госдума рф, совет федерации рф