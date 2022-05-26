https://ria.ru/20220526/pomosch-1790903442.html

Глава Ставрополья поручил разработать план шефской помощи Донбассу

Глава Ставрополья поручил разработать план шефской помощи Донбассу - РИА Новости, 26.05.2022

Глава Ставрополья поручил разработать план шефской помощи Донбассу

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил минэкономразвития региона к 15 июня подготовить план сотрудничества и шефской помощи Донбассу. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T16:57

2022-05-26T16:57

2022-05-26T16:57

ставропольский край

владимир владимиров

донбасс

россия

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ПЯТИГОРСК, 26 мая - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил минэкономразвития региона к 15 июня подготовить план сотрудничества и шефской помощи Донбассу."Уверен, что накопленный нами опыт выстраивания системы местного самоуправления также будет востребован. Поручаю министерству экономического развития края до 15 июня подготовить сводный межведомственный план сотрудничества и шефской помощи территориям дружественных республик Донбасса", - сказал Владимиров в ходе ежегодного послания к властям региона.Он отметил, что у Ставрополья уже есть связи с Донецкой и Луганской народными республиками в экономической и гуманитарной сферах."Республики Донбасса - это не только те, кого мы защищаем, но и те, с кем мы можем выстраивать эффективное сотрудничество, у нас уже есть горизонтальные связи с Донецкой и Луганской народными республиками в разных сферах: и по гуманитарной, и по экономической линии. Мы будем их укреплять и расширять, общественным организациям и бизнесу нужно в этом всемерно помогать", - подчеркнул глава Ставрополья.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220523/stroitelstvo-1790219011.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владимир владимиров, донбасс, россия