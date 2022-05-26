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Глава Ставрополья поручил разработать план шефской помощи Донбассу - РИА Новости, 26.05.2022
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Ставропольский край
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Глава Ставрополья поручил разработать план шефской помощи Донбассу
Глава Ставрополья поручил разработать план шефской помощи Донбассу - РИА Новости, 26.05.2022
Глава Ставрополья поручил разработать план шефской помощи Донбассу
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил минэкономразвития региона к 15 июня подготовить план сотрудничества и шефской помощи Донбассу. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T16:57
2022-05-26T16:57
ставропольский край
владимир владимиров
донбасс
россия
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ПЯТИГОРСК, 26 мая - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил минэкономразвития региона к 15 июня подготовить план сотрудничества и шефской помощи Донбассу."Уверен, что накопленный нами опыт выстраивания системы местного самоуправления также будет востребован. Поручаю министерству экономического развития края до 15 июня подготовить сводный межведомственный план сотрудничества и шефской помощи территориям дружественных республик Донбасса", - сказал Владимиров в ходе ежегодного послания к властям региона.Он отметил, что у Ставрополья уже есть связи с Донецкой и Луганской народными республиками в экономической и гуманитарной сферах."Республики Донбасса - это не только те, кого мы защищаем, но и те, с кем мы можем выстраивать эффективное сотрудничество, у нас уже есть горизонтальные связи с Донецкой и Луганской народными республиками в разных сферах: и по гуманитарной, и по экономической линии. Мы будем их укреплять и расширять, общественным организациям и бизнесу нужно в этом всемерно помогать", - подчеркнул глава Ставрополья.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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владимир владимиров, донбасс, россия
16:57 26.05.2022
 

Глава Ставрополья поручил разработать план шефской помощи Донбассу

© РИА Новости / Владимир ТрефиловГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 26 мая - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил минэкономразвития региона к 15 июня подготовить план сотрудничества и шефской помощи Донбассу.
"Уверен, что накопленный нами опыт выстраивания системы местного самоуправления также будет востребован. Поручаю министерству экономического развития края до 15 июня подготовить сводный межведомственный план сотрудничества и шефской помощи территориям дружественных республик Донбасса", - сказал Владимиров в ходе ежегодного послания к властям региона.
Стройка - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
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Он отметил, что у Ставрополья уже есть связи с Донецкой и Луганской народными республиками в экономической и гуманитарной сферах.
"Республики Донбасса - это не только те, кого мы защищаем, но и те, с кем мы можем выстраивать эффективное сотрудничество, у нас уже есть горизонтальные связи с Донецкой и Луганской народными республиками в разных сферах: и по гуманитарной, и по экономической линии. Мы будем их укреплять и расширять, общественным организациям и бизнесу нужно в этом всемерно помогать", - подчеркнул глава Ставрополья.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Ставропольский крайВладимир ВладимировДонбассРоссия
 
 
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