Посол России: Москва продолжит помогать жителям Сюникской области Армении
Посол России Копыркин: Москва продолжит помогать жителям Сюникской области Армении
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Горный пейзаж Сюникской области Армении. Архивное фото
ЕРЕВАН, 26 мая- РИА Новости. Посол РФ в Ереване Сергей Копыркин на встрече с губернатором Сюникской области Армении Робертом Гукасяном и мэром города Капан Геворгом Парсяном заявил, что Россия продолжит оказывать помощь жителям региона, сообщили в пресс-службе дипмиссии.
Сюникская область граничит с территориями, на которых велись боевые действия во время эскалации конфликта в Карабахе.
"Копыркин акцентировал непреходящую актуальность российско-армянских союзнических отношений, тесного взаимодействия стран по широкому спектру направлений, а также многовековой дружбы наших народов. Отметил, что Россия оказывает и продолжит оказывать необходимую помощь жителям Сюника", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, Копыркин подчеркнул, что российская сторона прилагает активные посреднические усилия как в вопросе урегулирования ситуации на армяно-азербайджанской границе, включая делимитацию, так и в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном в целом в целях создания предпосылок для мирного развития региона.
Губернатор региона, отметив давние и крепкие связи жителей области с Россией, представил послу текущую социально-экономическую ситуацию, подчеркнул важность содействия российской стороны в реализации соответствующих программ, в том числе по линии структур ООН, а также выразил признательность РФ за ее роль в обеспечении безопасности в регионе, отмечается в сообщении.