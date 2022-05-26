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Посол России: Москва продолжит помогать жителям Сюникской области Армении

Посол России: Москва продолжит помогать жителям Сюникской области Армении - РИА Новости, 26.05.2022

Посол России: Москва продолжит помогать жителям Сюникской области Армении

Посол РФ в Ереване Сергей Копыркин на встрече с губернатором Сюникской области Армении Робертом Гукасяном и мэром города Капан Геворгом Парсяном заявил, что... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T05:40

2022-05-26T05:40

2022-05-26T05:40

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ЕРЕВАН, 26 мая- РИА Новости. Посол РФ в Ереване Сергей Копыркин на встрече с губернатором Сюникской области Армении Робертом Гукасяном и мэром города Капан Геворгом Парсяном заявил, что Россия продолжит оказывать помощь жителям региона, сообщили в пресс-службе дипмиссии.Сюникская область граничит с территориями, на которых велись боевые действия во время эскалации конфликта в Карабахе.По данным пресс-службы, Копыркин подчеркнул, что российская сторона прилагает активные посреднические усилия как в вопросе урегулирования ситуации на армяно-азербайджанской границе, включая делимитацию, так и в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном в целом в целях создания предпосылок для мирного развития региона.Губернатор региона, отметив давние и крепкие связи жителей области с Россией, представил послу текущую социально-экономическую ситуацию, подчеркнул важность содействия российской стороны в реализации соответствующих программ, в том числе по линии структур ООН, а также выразил признательность РФ за ее роль в обеспечении безопасности в регионе, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20220525/granitsa-1790524274.html

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Максим Горбачев

в мире, россия, армения, азербайджан