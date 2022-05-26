Рейтинг@Mail.ru
Посол России: Москва продолжит помогать жителям Сюникской области Армении - РИА Новости, 26.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220526/pomosch-1790758668.html
Посол России: Москва продолжит помогать жителям Сюникской области Армении
Посол России: Москва продолжит помогать жителям Сюникской области Армении - РИА Новости, 26.05.2022
Посол России: Москва продолжит помогать жителям Сюникской области Армении
Посол РФ в Ереване Сергей Копыркин на встрече с губернатором Сюникской области Армении Робертом Гукасяном и мэром города Капан Геворгом Парсяном заявил, что... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T05:40
2022-05-26T05:40
в мире
россия
армения
азербайджан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735483333_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_19c9f2681a47decbaf5a434e2492ee22.jpg
ЕРЕВАН, 26 мая- РИА Новости. Посол РФ в Ереване Сергей Копыркин на встрече с губернатором Сюникской области Армении Робертом Гукасяном и мэром города Капан Геворгом Парсяном заявил, что Россия продолжит оказывать помощь жителям региона, сообщили в пресс-службе дипмиссии.Сюникская область граничит с территориями, на которых велись боевые действия во время эскалации конфликта в Карабахе.По данным пресс-службы, Копыркин подчеркнул, что российская сторона прилагает активные посреднические усилия как в вопросе урегулирования ситуации на армяно-азербайджанской границе, включая делимитацию, так и в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном в целом в целях создания предпосылок для мирного развития региона.Губернатор региона, отметив давние и крепкие связи жителей области с Россией, представил послу текущую социально-экономическую ситуацию, подчеркнул важность содействия российской стороны в реализации соответствующих программ, в том числе по линии структур ООН, а также выразил признательность РФ за ее роль в обеспечении безопасности в регионе, отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20220525/granitsa-1790524274.html
россия
армения
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735483333_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1c88e945205f7e58a41b9f929e54a672.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, армения, азербайджан
05:40 26.05.2022
 
Посол России: Москва продолжит помогать жителям Сюникской области Армении

Посол России Копыркин: Москва продолжит помогать жителям Сюникской области Армении

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкГорный пейзаж Сюникской области Армении
Горный пейзаж Сюникской области Армении - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
Горный пейзаж Сюникской области Армении. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 26 мая- РИА Новости. Посол РФ в Ереване Сергей Копыркин на встрече с губернатором Сюникской области Армении Робертом Гукасяном и мэром города Капан Геворгом Парсяном заявил, что Россия продолжит оказывать помощь жителям региона, сообщили в пресс-службе дипмиссии.
Сюникская область граничит с территориями, на которых велись боевые действия во время эскалации конфликта в Карабахе.
"Копыркин акцентировал непреходящую актуальность российско-армянских союзнических отношений, тесного взаимодействия стран по широкому спектру направлений, а также многовековой дружбы наших народов. Отметил, что Россия оказывает и продолжит оказывать необходимую помощь жителям Сюника", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, Копыркин подчеркнул, что российская сторона прилагает активные посреднические усилия как в вопросе урегулирования ситуации на армяно-азербайджанской границе, включая делимитацию, так и в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном в целом в целях создания предпосылок для мирного развития региона.
Губернатор региона, отметив давние и крепкие связи жителей области с Россией, представил послу текущую социально-экономическую ситуацию, подчеркнул важность содействия российской стороны в реализации соответствующих программ, в том числе по линии структур ООН, а также выразил признательность РФ за ее роль в обеспечении безопасности в регионе, отмечается в сообщении.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
Вчера, 04:32
Блинкен предложил Армении помощь США в демаркации границы с Азербайджаном
 
В миреРоссияАрменияАзербайджан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала