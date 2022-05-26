https://ria.ru/20220526/polsha-1790994110.html

Польша ликвидирует Дисциплинарную палату Верховного суда

Польша ликвидирует Дисциплинарную палату Верховного суда - РИА Новости, 26.05.2022

Польша ликвидирует Дисциплинарную палату Верховного суда

Сейм Польши принял закон, ликвидирующий Дисциплинарную палату Верховного суда, из-за которой Еврокомиссия оштрафовала республику на 100 миллионов евро, передает РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T23:00

2022-05-26T23:00

2022-05-26T23:00

в мире

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ВАРШАВА, 26 мая – РИА Новости. Сейм Польши принял закон, ликвидирующий Дисциплинарную палату Верховного суда, из-за которой Еврокомиссия оштрафовала республику на 100 миллионов евро, передает корреспондент РИА Новости.Ранее Европейская комиссия удержала 100 миллионов евро из причитающихся Польше средств из-за отказа Варшавы выполнять решение суда Евросоюза. До этого Суд Европейского союза в Люксембурге обязал Польшу выплачивать один миллион евро в сутки в пользу Европейской комиссии в качестве штрафа за невыполнение принятого ранее судебного решения о прекращении деятельности дисциплинарной палаты для судей.В четверг вечером сейм принял инициированные президентом Анджеем Дудой поправку к закону "О Верховном суде", которые среди прочего ликвидируют дисциплинарную палату Верховного суда. В соответствии с поправками, судьи, которые сейчас выносят решения в дисциплинарной палате, должны иметь возможность перейти в другую палату или уйти в отставку. Также поправки предусматривают процедуру "проверки беспристрастности и независимости судьи".За принятие поправок проголосовал 231 депутат, против выступили 208, а 13 воздержались. Теперь законопроект поступит в сенат.В июле 2021 года Суд ЕС потребовал немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. По мнению ЕК, деятельность дисциплинарной палаты, которая может принимать решения по профессиональной деятельности судей, угрожает их независимости и беспристрастности. В свою очередь КС Польши не счел обязательным для исполнения решение Суда ЕС о приостановке работы дисциплинарной палаты.

https://ria.ru/20220526/proezl-1790884228.html

https://ria.ru/20220525/poshlina-1790564120.html

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в мире, анджей дуда, польша, варшава, люксембург (округ), евросоюз, еврокомиссия