https://ria.ru/20220526/podrostok-1790775230.html

СК возбудил уголовное дело после гибели подростка в Ульяновске

СК возбудил уголовное дело после гибели подростка в Ульяновске - РИА Новости, 26.05.2022

СК возбудил уголовное дело после гибели подростка в Ульяновске

Следователи возбудили уголовное дело после гибели тринадцатилетнего подростка в ульяновском трамвае, сообщает СУСК по региону. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T09:58

2022-05-26T09:58

2022-05-26T09:58

россия

происшествия

ульяновская область

ульяновск

алексей русских

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_594087b3123594a4dcdbf17a76fdd378.jpg

САМАРА, 26 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели тринадцатилетнего подростка в ульяновском трамвае, сообщает СУСК по региону.Ранее в социальных сетях и СМИ появилась информация о том, что в среду в ульяновском трамвае произошел конфликт между подростками и взрослыми, который перерос в драку. В результате, как пишут СМИ, был госпитализирован тринадцатилетний подросток, который позже скончался в больнице. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских потребовал от правоохранительных органов тщательно разобраться в ситуации.По предварительным данным следствия, инцидент произошел днем 25 мая в трамвае, следовавшем по улице Железной Дивизии в Ульяновске. По информации СУСК, ребенок потерял сознание, был госпитализирован, но по дороге в больницу скончался. Предварительно установлено, что в трамвае был конфликт между пассажирами, все участники которого устанавливаются."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области для установления следственным путем причины гибели 13-летнего мальчика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220511/dtp-1787942251.html

россия

ульяновская область

ульяновск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, ульяновская область, ульяновск, алексей русских, следственный комитет россии (ск рф)