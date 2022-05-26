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СК возбудил уголовное дело после гибели подростка в Ульяновске - РИА Новости, 26.05.2022
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СК возбудил уголовное дело после гибели подростка в Ульяновске
СК возбудил уголовное дело после гибели подростка в Ульяновске - РИА Новости, 26.05.2022
СК возбудил уголовное дело после гибели подростка в Ульяновске
Следователи возбудили уголовное дело после гибели тринадцатилетнего подростка в ульяновском трамвае, сообщает СУСК по региону. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T09:58
2022-05-26T09:58
россия
происшествия
ульяновская область
ульяновск
алексей русских
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 26 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели тринадцатилетнего подростка в ульяновском трамвае, сообщает СУСК по региону.Ранее в социальных сетях и СМИ появилась информация о том, что в среду в ульяновском трамвае произошел конфликт между подростками и взрослыми, который перерос в драку. В результате, как пишут СМИ, был госпитализирован тринадцатилетний подросток, который позже скончался в больнице. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских потребовал от правоохранительных органов тщательно разобраться в ситуации.По предварительным данным следствия, инцидент произошел днем 25 мая в трамвае, следовавшем по улице Железной Дивизии в Ульяновске. По информации СУСК, ребенок потерял сознание, был госпитализирован, но по дороге в больницу скончался. Предварительно установлено, что в трамвае был конфликт между пассажирами, все участники которого устанавливаются."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области для установления следственным путем причины гибели 13-летнего мальчика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
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россия
ульяновская область
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россия, происшествия, ульяновская область, ульяновск, алексей русских, следственный комитет россии (ск рф)
09:58 26.05.2022
 
СК возбудил уголовное дело после гибели подростка в Ульяновске

СК возбудил уголовное дело после гибели подростка в трамвае в Ульяновске

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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САМАРА, 26 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели тринадцатилетнего подростка в ульяновском трамвае, сообщает СУСК по региону.
Ранее в социальных сетях и СМИ появилась информация о том, что в среду в ульяновском трамвае произошел конфликт между подростками и взрослыми, который перерос в драку. В результате, как пишут СМИ, был госпитализирован тринадцатилетний подросток, который позже скончался в больнице. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских потребовал от правоохранительных органов тщательно разобраться в ситуации.
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По предварительным данным следствия, инцидент произошел днем 25 мая в трамвае, следовавшем по улице Железной Дивизии в Ульяновске. По информации СУСК, ребенок потерял сознание, был госпитализирован, но по дороге в больницу скончался. Предварительно установлено, что в трамвае был конфликт между пассажирами, все участники которого устанавливаются.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области для установления следственным путем причины гибели 13-летнего мальчика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
 
РоссияПроисшествияУльяновская областьУльяновскАлексей РусскихСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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