https://ria.ru/20220526/podderzhka-1790990265.html
На поддержку автокомпонентной отрасли в России выделили около 30 миллиардов
На поддержку автокомпонентной отрасли в России выделили около 30 миллиардов - РИА Новости, 26.05.2022
На поддержку автокомпонентной отрасли в России выделили около 30 миллиардов
Порядка 30 миллиардов рублей выделено на поддержку автокомпонентной отрасли в РФ, заявил вице-премьер Юрий Борисов. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T22:36
2022-05-26T22:36
2022-05-26T22:36
экономика
борисов
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Порядка 30 миллиардов рублей выделено на поддержку автокомпонентной отрасли в РФ, заявил вице-премьер Юрий Борисов.Говоря об автопроме в целом, вице-премьер напомнил, что разрешение на выпуск в стране автомобилей с низким экологическим классом - Евро-0 - временная мера, чтобы обеспечить загрузку предприятий."Вы знаете, что есть нехватка компонентов за счёт снижения производства и дефицит испытывают все мировые ведущие автогиганты. Что касается санкций, которые коснулись нас, для автопроизводителей, то там разная степень беды по грузовой технике, по автобусам, по легковой технике, по коммерческим автомобилям там разная ситуация", - добавил вице-премьер.
https://ria.ru/20220519/aviaotrasl-1789518262.html
борисов
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, борисов
На поддержку автокомпонентной отрасли в России выделили около 30 миллиардов
Борисов: порядка 30 миллиардов рублей выделили на поддержку автокомпонентной отрасли
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Порядка 30 миллиардов рублей выделено на поддержку автокомпонентной отрасли в РФ, заявил вице-премьер Юрий Борисов.
"Мы активные усилия предпринимаем в динамике воспроизводства необходимых автокомпонентов. В частности, 30 миллиардов рублей сейчас брошено для того, чтобы динамично воспроизводить необходимые автокомпоненты", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Говоря об автопроме в целом, вице-премьер напомнил, что разрешение на выпуск в стране автомобилей с низким экологическим классом - Евро-0 - временная мера, чтобы обеспечить загрузку предприятий.
"Вы знаете, что есть нехватка компонентов за счёт снижения производства и дефицит испытывают все мировые ведущие автогиганты. Что касается санкций, которые коснулись нас, для автопроизводителей, то там разная степень беды по грузовой технике, по автобусам, по легковой технике, по коммерческим автомобилям там разная ситуация", - добавил вице-премьер.