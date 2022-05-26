https://ria.ru/20220526/podderzhka-1790990265.html

На поддержку автокомпонентной отрасли в России выделили около 30 миллиардов

На поддержку автокомпонентной отрасли в России выделили около 30 миллиардов - РИА Новости, 26.05.2022

На поддержку автокомпонентной отрасли в России выделили около 30 миллиардов

Порядка 30 миллиардов рублей выделено на поддержку автокомпонентной отрасли в РФ, заявил вице-премьер Юрий Борисов. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T22:36

2022-05-26T22:36

2022-05-26T22:36

экономика

борисов

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Порядка 30 миллиардов рублей выделено на поддержку автокомпонентной отрасли в РФ, заявил вице-премьер Юрий Борисов.Говоря об автопроме в целом, вице-премьер напомнил, что разрешение на выпуск в стране автомобилей с низким экологическим классом - Евро-0 - временная мера, чтобы обеспечить загрузку предприятий."Вы знаете, что есть нехватка компонентов за счёт снижения производства и дефицит испытывают все мировые ведущие автогиганты. Что касается санкций, которые коснулись нас, для автопроизводителей, то там разная степень беды по грузовой технике, по автобусам, по легковой технике, по коммерческим автомобилям там разная ситуация", - добавил вице-премьер.

https://ria.ru/20220519/aviaotrasl-1789518262.html

борисов

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, борисов