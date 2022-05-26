https://ria.ru/20220526/plyazhi-1790812162.html

В России откроют больше трех тысяч пляжей в этом году

В России откроют больше трех тысяч пляжей в этом году - РИА Новости, 26.05.2022

В России откроют больше трех тысяч пляжей в этом году

В этом году в России планируется открыть почти 3,5 тысячи пляжей, больше всего их будет в Краснодарском крае, сообщил начальник отдела государственной инспекции РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T14:00

2022-05-26T14:00

2022-05-26T14:00

туризм

краснодарский край

белгородская область

челябинская область

московская область (подмосковье)

республика крым

республика башкортостан

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757233254_0:419:2048:1571_1920x0_80_0_0_d8381345ab79897074a8b4652e01b13b.jpg

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В этом году в России планируется открыть почти 3,5 тысячи пляжей, больше всего их будет в Краснодарском крае, сообщил начальник отдела государственной инспекции по маломерным судам МЧС РФ Андрей Печенин."Уже с прошлого года наметился рост количества эксплуатируемых пляжей. В этом году планируется к открытию 3449, 148 из них уже функционируют. В основном, конечно, это южные регионы", — рассказал он.По словам Печенина, в Краснодарском крае отдыхающим будут доступны 543 пляжа, в Крыму — 420, в Челябинской области — 178, в Башкирии — 137, в Белгородской области — 123, в Подмосковье — 118.Он добавил, что купальный сезон по традиции стартует 1 июня.

https://ria.ru/20220525/krym-1790621464.html

краснодарский край

белгородская область

челябинская область

московская область (подмосковье)

республика крым

республика башкортостан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

краснодарский край, белгородская область, челябинская область, московская область (подмосковье), республика крым, республика башкортостан, новости - туризм, туризм