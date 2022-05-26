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В России откроют больше трех тысяч пляжей в этом году - РИА Новости, 26.05.2022
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Туризм
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В России откроют больше трех тысяч пляжей в этом году
В России откроют больше трех тысяч пляжей в этом году - РИА Новости, 26.05.2022
В России откроют больше трех тысяч пляжей в этом году
В этом году в России планируется открыть почти 3,5 тысячи пляжей, больше всего их будет в Краснодарском крае, сообщил начальник отдела государственной инспекции РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T14:00
2022-05-26T14:00
туризм
краснодарский край
белгородская область
челябинская область
московская область (подмосковье)
республика крым
республика башкортостан
новости - туризм
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В этом году в России планируется открыть почти 3,5 тысячи пляжей, больше всего их будет в Краснодарском крае, сообщил начальник отдела государственной инспекции по маломерным судам МЧС РФ Андрей Печенин."Уже с прошлого года наметился рост количества эксплуатируемых пляжей. В этом году планируется к открытию 3449, 148 из них уже функционируют. В основном, конечно, это южные регионы", — рассказал он.По словам Печенина, в Краснодарском крае отдыхающим будут доступны 543 пляжа, в Крыму — 420, в Челябинской области — 178, в Башкирии — 137, в Белгородской области — 123, в Подмосковье — 118.Он добавил, что купальный сезон по традиции стартует 1 июня.
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краснодарский край
белгородская область
челябинская область
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краснодарский край, белгородская область, челябинская область, московская область (подмосковье), республика крым, республика башкортостан, новости - туризм, туризм
14:00 26.05.2022
 
В России откроют больше трех тысяч пляжей в этом году

МЧС: почти 3,5 тысячи пляжей откроют в этом году в России

© РИА Новости / Валентин Шияновский / Перейти в фотобанкСанаторий "Сочи" на Черноморском побережье Кавказа. 1972 год
Санаторий Сочи на Черноморском побережье Кавказа. 1972 год - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Валентин Шияновский
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В этом году в России планируется открыть почти 3,5 тысячи пляжей, больше всего их будет в Краснодарском крае, сообщил начальник отдела государственной инспекции по маломерным судам МЧС РФ Андрей Печенин.
"Уже с прошлого года наметился рост количества эксплуатируемых пляжей. В этом году планируется к открытию 3449, 148 из них уже функционируют. В основном, конечно, это южные регионы", — рассказал он.
По словам Печенина, в Краснодарском крае отдыхающим будут доступны 543 пляжа, в Крыму — 420, в Челябинской области — 178, в Башкирии — 137, в Белгородской области — 123, в Подмосковье — 118.
Он добавил, что купальный сезон по традиции стартует 1 июня.
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