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Мирошник: в Донбассе сдались в плен около восьми тысяч украинских военных - РИА Новости, 26.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220526/plennye-1790769891.html
Мирошник: в Донбассе сдались в плен около восьми тысяч украинских военных
Мирошник: в Донбассе сдались в плен около восьми тысяч украинских военных - РИА Новости, 26.05.2022
Мирошник: в Донбассе сдались в плен около восьми тысяч украинских военных
Около восьми тысяч украинских военных сдались в плен в Донецкой и Луганской народных республиках, каждый день добавляются сотни, заявил посол ЛНР в России... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T09:21
2022-05-26T11:29
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
владимир путин
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Около восьми тысяч украинских военных сдались в плен в Донецкой и Луганской народных республиках, каждый день добавляются сотни, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.По его словам, количество "как пленных, так и погибших" будет только расти.Министерство обороны 20 мая сообщило о полном освобождении территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь". Сложили оружие и сдались в плен 2439 украинских военных и нацистов из полка "Азов" (против которых в России возбуждены уголовные дела).Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, власти республики готовят документы для трибунала над сдавшимися в плен бойцами ВСУ и иностранными наемниками. Он не исключил проведение промежуточных судов "по примеру того, как это происходило после Великой Отечественной войны".Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220524/poteri-1790510279.html
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в мире, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина, владимир путин, родион мирошник, министерство обороны рф (минобороны рф)
09:21 26.05.2022 (обновлено: 11:29 26.05.2022)
 
Мирошник: в Донбассе сдались в плен около восьми тысяч украинских военных

Посол ЛНР Мирошник заявил, что в Донбассе сдались в плен около восьми тысяч солдат ВСУ

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСдавшиеся в плен украинские военнослужащие и боевики националистического батальона "Азов"
Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие и боевики националистического батальона Азов - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие и боевики националистического батальона "Азов". Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Около восьми тысяч украинских военных сдались в плен в Донецкой и Луганской народных республиках, каждый день добавляются сотни, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

"Пленных много. Конечно, их больше на территории Донецкой народной республики, но у нас тоже хватает", — сообщил он в эфире Соловьев Live.

По его словам, количество "как пленных, так и погибших" будет только расти.
Министерство обороны 20 мая сообщило о полном освобождении территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь". Сложили оружие и сдались в плен 2439 украинских военных и нацистов из полка "Азов" (против которых в России возбуждены уголовные дела).
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Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияУкраинаВладимир ПутинРодион МирошникМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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