https://ria.ru/20220526/plennye-1790769891.html
Мирошник: в Донбассе сдались в плен около восьми тысяч украинских военных
Мирошник: в Донбассе сдались в плен около восьми тысяч украинских военных - РИА Новости, 26.05.2022
Мирошник: в Донбассе сдались в плен около восьми тысяч украинских военных
Около восьми тысяч украинских военных сдались в плен в Донецкой и Луганской народных республиках, каждый день добавляются сотни, заявил посол ЛНР в России... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T09:21
2022-05-26T09:21
2022-05-26T11:29
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789184593_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_5a6ae241106f8b4f13acd6e22c194158.jpg
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Около восьми тысяч украинских военных сдались в плен в Донецкой и Луганской народных республиках, каждый день добавляются сотни, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.По его словам, количество "как пленных, так и погибших" будет только расти.Министерство обороны 20 мая сообщило о полном освобождении территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь". Сложили оружие и сдались в плен 2439 украинских военных и нацистов из полка "Азов" (против которых в России возбуждены уголовные дела).Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, власти республики готовят документы для трибунала над сдавшимися в плен бойцами ВСУ и иностранными наемниками. Он не исключил проведение промежуточных судов "по примеру того, как это происходило после Великой Отечественной войны".Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220524/poteri-1790510279.html
https://ria.ru/20220526/boytsy-1790593377.html
донбасс
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789184593_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_40b7c3b8e8a51be3dfce43df438c630f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина, владимир путин, родион мирошник, министерство обороны рф (минобороны рф)
09:21 26.05.2022 (обновлено: 11:29 26.05.2022)
Мирошник: в Донбассе сдались в плен около восьми тысяч украинских военных
Посол ЛНР Мирошник заявил, что в Донбассе сдались в плен около восьми тысяч солдат ВСУ
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Около восьми тысяч украинских военных сдались в плен в Донецкой и Луганской народных республиках, каждый день добавляются сотни, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
"Пленных много. Конечно, их больше на территории Донецкой народной республики, но у нас тоже хватает", — сообщил он в эфире Соловьев Live.
По его словам, количество "как пленных, так и погибших" будет только расти.
Министерство обороны 20 мая сообщило о полном освобождении территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь". Сложили оружие и сдались в плен 2439 украинских военных и нацистов из полка "Азов" (против которых в России возбуждены уголовные дела).
Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, власти республики готовят документы для трибунала над сдавшимися в плен бойцами ВСУ и иностранными наемниками. Он не исключил проведение промежуточных судов "по примеру того, как это происходило после Великой Отечественной войны".
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.