https://ria.ru/20220526/plennye-1790769891.html

Мирошник: в Донбассе сдались в плен около восьми тысяч украинских военных

Мирошник: в Донбассе сдались в плен около восьми тысяч украинских военных - РИА Новости, 26.05.2022

Мирошник: в Донбассе сдались в плен около восьми тысяч украинских военных

Около восьми тысяч украинских военных сдались в плен в Донецкой и Луганской народных республиках, каждый день добавляются сотни, заявил посол ЛНР в России... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T09:21

2022-05-26T09:21

2022-05-26T11:29

специальная военная операция на украине

в мире

донбасс

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

украина

владимир путин

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Около восьми тысяч украинских военных сдались в плен в Донецкой и Луганской народных республиках, каждый день добавляются сотни, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.По его словам, количество "как пленных, так и погибших" будет только расти.Министерство обороны 20 мая сообщило о полном освобождении территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь". Сложили оружие и сдались в плен 2439 украинских военных и нацистов из полка "Азов" (против которых в России возбуждены уголовные дела).Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, власти республики готовят документы для трибунала над сдавшимися в плен бойцами ВСУ и иностранными наемниками. Он не исключил проведение промежуточных судов "по примеру того, как это происходило после Великой Отечественной войны".Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220524/poteri-1790510279.html

https://ria.ru/20220526/boytsy-1790593377.html

донбасс

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина, владимир путин, родион мирошник, министерство обороны рф (минобороны рф)