https://ria.ru/20220526/petitsiya-1790932956.html

"Это все отговорки": французов привели в ярость слова чиновников об Украине

"Это все отговорки": французов привели в ярость слова чиновников об Украине - РИА Новости, 26.05.2022

"Это все отговорки": французов привели в ярость слова чиновников об Украине

Более 400 французов потребовали снизить плату за коммунальные услуги в социальном жилье. Они подписали соответствующую петицию и направили ее мэру города Лилль... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T18:18

2022-05-26T18:18

2022-05-26T18:46

в мире

украина

лилль

франция

эммануэль макрон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754354339_0:221:2735:1759_1920x0_80_0_0_fe37e8eed2c8afb01597f12b418ac873.jpg

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Более 400 французов потребовали снизить плату за коммунальные услуги в социальном жилье. Они подписали соответствующую петицию и направили ее мэру города Лилль Мартин Орби и президенту Франции Эммануэлю Макрону, передает BFMTV.Жители Лилля пожаловались на резкий рост коммунальных платежей за последние месяцы и возмутились попыткой властей "прикрыться" ситуацией на Украине.В комментарии телеканалу французы рассказали, что устали слушать "отмазки" арендодателей, которые оправдывают такую ситуацию ростом цен на газ из-за кризиса на Украине."Украина не может быть ответственной за все. Мы не участвуем в этом конфликте, это лишь отговорки", – заявила жительница дома Наима.Другой житель Седрик рассказал, что власти не могут завершить ремонт в его доме. Также он пожаловался на качество уборки и "жалкое" состояние лужайки перед зданием.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Тем не менее нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании повышение тарифов ударило по миллионам домохозяйств: в феврале инфляция достигла 6,2 процента, обновив максимум за 30 лет.

https://ria.ru/20220524/britaniya-1790453201.html

https://ria.ru/20220521/toplivo-1789880605.html

украина

лилль

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, лилль, франция, эммануэль макрон