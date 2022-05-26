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"Это все отговорки": французов привели в ярость слова чиновников об Украине - РИА Новости, 26.05.2022
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"Это все отговорки": французов привели в ярость слова чиновников об Украине
"Это все отговорки": французов привели в ярость слова чиновников об Украине - РИА Новости, 26.05.2022
"Это все отговорки": французов привели в ярость слова чиновников об Украине
Более 400 французов потребовали снизить плату за коммунальные услуги в социальном жилье. Они подписали соответствующую петицию и направили ее мэру города Лилль... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T18:18
2022-05-26T18:46
в мире
украина
лилль
франция
эммануэль макрон
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Более 400 французов потребовали снизить плату за коммунальные услуги в социальном жилье. Они подписали соответствующую петицию и направили ее мэру города Лилль Мартин Орби и президенту Франции Эммануэлю Макрону, передает BFMTV.Жители Лилля пожаловались на резкий рост коммунальных платежей за последние месяцы и возмутились попыткой властей "прикрыться" ситуацией на Украине.В комментарии телеканалу французы рассказали, что устали слушать "отмазки" арендодателей, которые оправдывают такую ситуацию ростом цен на газ из-за кризиса на Украине."Украина не может быть ответственной за все. Мы не участвуем в этом конфликте, это лишь отговорки", – заявила жительница дома Наима.Другой житель Седрик рассказал, что власти не могут завершить ремонт в его доме. Также он пожаловался на качество уборки и "жалкое" состояние лужайки перед зданием.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Тем не менее нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании повышение тарифов ударило по миллионам домохозяйств: в феврале инфляция достигла 6,2 процента, обновив максимум за 30 лет.
https://ria.ru/20220524/britaniya-1790453201.html
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в мире, украина, лилль, франция, эммануэль макрон
18:18 26.05.2022 (обновлено: 18:46 26.05.2022)
 
"Это все отговорки": французов привели в ярость слова чиновников об Украине

BFMTV: жители Лилля подписали петицию Макрону с требованием снизить коммунальные платежи

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСчетчики электроэнергии
Счетчики электроэнергии - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Более 400 французов потребовали снизить плату за коммунальные услуги в социальном жилье. Они подписали соответствующую петицию и направили ее мэру города Лилль Мартин Орби и президенту Франции Эммануэлю Макрону, передает BFMTV.
Жители Лилля пожаловались на резкий рост коммунальных платежей за последние месяцы и возмутились попыткой властей "прикрыться" ситуацией на Украине.
Вестминстерское Аббатство и Биг Бен в Лондоне. 2017 год - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 17:25
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В комментарии телеканалу французы рассказали, что устали слушать "отмазки" арендодателей, которые оправдывают такую ситуацию ростом цен на газ из-за кризиса на Украине.
"Украина не может быть ответственной за все. Мы не участвуем в этом конфликте, это лишь отговорки", – заявила жительница дома Наима.

"За месяц плата за коммуналку выросла примерно на 130 евро. При таком раскладе на жизнь остается едва ли 200 евро. Приходится задаваться вопросом, хватит ли нам на еду и одежду, или же все придется отдать за квартиру", — возмутилась подписавшая петицию Катрин.

Другой житель Седрик рассказал, что власти не могут завершить ремонт в его доме. Также он пожаловался на качество уборки и "жалкое" состояние лужайки перед зданием.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Тем не менее нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании повышение тарифов ударило по миллионам домохозяйств: в феврале инфляция достигла 6,2 процента, обновив максимум за 30 лет.
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