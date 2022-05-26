https://ria.ru/20220526/pentagon-1790983483.html
Военных сил США на Украине на сегодняшний день нет, заявил Пентагон
Военных сил США на Украине на сегодняшний день нет, заявил Пентагон - РИА Новости, 26.05.2022
Военных сил США на Украине на сегодняшний день нет, заявил Пентагон
США на сегодняшний день не располагают вооруженными силами на Украине, позиция американского руководства по этому вопросу не изменилась, заявил в четверг... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T21:58
2022-05-26T21:58
2022-05-26T21:58
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ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. США на сегодняшний день не располагают вооруженными силами на Украине, позиция американского руководства по этому вопросу не изменилась, заявил в четверг пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби."Что касается наших войск на Украине, то президент и главнокомандующий дал четко понять, что американские военнослужащие не будут находиться на Украине, чтобы принимать участие в боевых действиях. Это остается в силе на сегодняшний день", - сказал Кирби в ходе регулярного брифинга.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220526/zapad-1790730405.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс
Военных сил США на Украине на сегодняшний день нет, заявил Пентагон
Пресс-секретарь Пентагона Кирби: военных сил США на Украине на сегодняшний день нет