В Китае обвинили Пентагон в опасных экспериментах с насекомыми
GT: эксперименты Пентагона с насекомыми грозят появлением нового биологического оружия
Штаб-квартира Министерства обороны США
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Начатая еще шесть лет назад американская программа, в рамках которой проводятся эксперименты над насекомыми, несет в себе большую опасность, пишет Global Times.
"Пентагон в 2016 году создал проект по борьбе с возможной нехваткой продовольствия", — заявили журналисты.
"Пентагон в 2016 году создал проект по борьбе с возможной нехваткой продовольствия", — заявили журналисты.
Отмечается, что американские ученые намеревались влиять на урожай с помощью насекомых: через них в растения должны были передаваться модифицированные гены. На проект США выделили 45 миллионов долларов, говорится в статье.
Однако, ученые и эксперты раскритиковали эти исследования. Они опасаются, что подобные технологии можно использовать в агрессивных целях, например, как биологическое оружие, указывают авторы.
Так, приводятся слова эксперта китайской академии сельскохозяйственных наук Жанга Дже, заявившего, что существует возможность использования насекомых в качестве переносчиков смертоносных для растений вирусов.
Другой эксперт добавил, что мотивы Пентагона до конца не ясны: действительно ли есть намерение спасти человечество от голода, или же новая технология, напротив, призвана провоцировать гуманитарные катастрофы для решения тех или иных военных задач.
По мнению экспертов немецкого института имени Макса Планка, программа Пентагона в области использования насекомых может нарушать конвенцию ООН о биологическом оружии, пишут журналисты.
Авторы напоминают, что Пентагон уже имеет обширный опыт в вопросе использования насекомых. В частности, подобные эксперименты проводились в 80-х годах, а в 2014 году американский исследовательский центр недалеко от Тбилиси был оборудован специальным отделением по изучению этих живых существ, резюмировалось в материале.
Другой эксперт добавил, что мотивы Пентагона до конца не ясны: действительно ли есть намерение спасти человечество от голода, или же новая технология, напротив, призвана провоцировать гуманитарные катастрофы для решения тех или иных военных задач.
По мнению экспертов немецкого института имени Макса Планка, программа Пентагона в области использования насекомых может нарушать конвенцию ООН о биологическом оружии, пишут журналисты.
Авторы напоминают, что Пентагон уже имеет обширный опыт в вопросе использования насекомых. В частности, подобные эксперименты проводились в 80-х годах, а в 2014 году американский исследовательский центр недалеко от Тбилиси был оборудован специальным отделением по изучению этих живых существ, резюмировалось в материале.
На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял в марте нынешнего года начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.
Кроме того, сеть закрытых биолабораторий США по всему миру насчитывает более 400 объектов, причем места их расположения и зоны возникновения новых эпидемических угроз совпадают, заявил недавно замсекретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.