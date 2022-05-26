https://ria.ru/20220526/patent-1790865138.html

Российские ученые получили патент на создание квантовых компьютеров

Российские ученые получили патент на создание квантовых компьютеров - РИА Новости, 26.05.2022

Российские ученые получили патент на создание квантовых компьютеров

Российские ученые получили патент на строительство квантовых компьютеров на основе кудитов - квантовых систем, способных одновременно находиться в более чем... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T15:04

2022-05-26T15:04

2022-05-26T15:05

технологии

россия

наука

российский квантовый центр

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российские ученые получили патент на строительство квантовых компьютеров на основе кудитов - квантовых систем, способных одновременно находиться в более чем двух состояниях, патент будет действовать на территории РФ до 2040 года, а в дальнейшем планируется подача заявления на международную регистрацию, сообщает Российский квантовый центр.Квантовые вычислительные устройства используют такие явления квантовой физики как запутанность и суперпозиция, что позволяет квантовым битам (кубитам) находиться в двух состояниях - и 0, и 1 - одновременно, тем самым решая задачи, недоступные классическим компьютерам и суперкомпьютерам. Однако в физике существуют и расширенные версии кубитов - кудиты, способные принимать более двух состояний: 0, 1, 2, и другие.Уточняется, что действие документа распространяется на территорию России до конца 2040 года. В ближайшее время исследователи также планируют подать заявку на международную регистрацию.Исследования в области использования кудитов для квантовых вычислений ведутся группой ученых из РКЦ последние несколько лет. Получение патента позволит команде в перспективе закрепить исключительное право на архитектуру созданного процессора. Ее особенность заключается в комбинации двух подходов к увеличению мощности квантового компьютера."Первый подход предполагает замену кубитов эквивалентным количеством кудитов, второй - использование дополнительных уровней кудитов вместо отдельных вспомогательных кубитов (анцилл) для выполнения промежуточных вычислений. Патент защищает оптимальный способ сочетания подходов, предложенный учеными", - уточняется в сообщении.Также отмечается, что в мире над развитием кудитных квантовых процессоров работают только четыре команды, включая российскую.

https://ria.ru/20220505/miet-1785805828.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

технологии, россия, наука, российский квантовый центр