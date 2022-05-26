https://ria.ru/20220526/pastor-1790750260.html

В США пастор раскритиковал американских политиков и оружейное лобби

В США пастор раскритиковал американских политиков и оружейное лобби - РИА Новости, 26.05.2022

В США пастор раскритиковал американских политиков и оружейное лобби

США "пристрастились к смерти" на самых высоких уровнях власти и узаконили безразличие к гибели людей ради извлечения прибыли, заявил РИА Новости американский... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T00:40

2022-05-26T00:40

2022-05-26T00:40

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ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. США "пристрастились к смерти" на самых высоких уровнях власти и узаконили безразличие к гибели людей ради извлечения прибыли, заявил РИА Новости американский религиозный и общественный деятель Майк Макбрайд, комментируя участившиеся случаи массовой стрельбы и недостаточный контроль за распространением оружия в стране.Его заявление прозвучало на фоне массовой стрельбы в начальной школе города Ювальде (штат Техас), которая произошла во вторник и стала самым кровопролитным преступлением подобного рода в США за последние десять лет. Жертвами, согласно последним данным, стал 21 человек, в том числе 19 детей. Еще не менее 17 человек получили ранения, сейчас их жизням ничего не угрожает.После инцидента Макбрайд выступил с критикой политических кругов США за их позицию в вопросе контроля за оружием, назвав республиканцев "отвратительными", а демократов - "политически некомпетентными"."Тем временем, белые евангелисты превращают священные тексты в инструмент поддержки насилия с применением огнестрельного оружия. Я разговаривал с евангелистами, которые сказали мне, что не хотят терять своих прихожан, поэтому не будут говорить о контроле над оружием. Они боятся сказать правду, потому что не хотят лишиться поддержки", - рассказал пастор.Активист констатировал, что жизнь в США в целом стала "менее безопасной", в стране участились случаи дискриминации цветных меньшинств. При этом, по его мнению, власти предпринимают недостаточно усилий для поддержки психического здоровья детей.Выступая накануне с обращением к американцам в связи со стрельбой в Техасе, Байден призвал бросить вызов оружейному лобби. Как напомнил глава государства, за свою карьеру сенатора и вице-президента США он участвовал в принятии законов об оружии, которые "работают и имеют положительный эффект".Байден неоднократно обещал решить проблему, в том числе будучи вице-президентом США в администрации Барака Обамы, когда произошла трагедия в Сэнди-Хук. Многие сторонники ужесточения контроля за оборотом оружия в США не скрывают своего разочарования достижениями главы государства на этом поприще, учитывая, что этот вопрос занимал одно из центральных мест в его предвыборной программе и выгодно отличал его от других претендентов на президентский пост.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша