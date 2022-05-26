https://ria.ru/20220526/otdykh-1790878599.html

В Тверской области этим летом организуют отдых для 65 тысяч детей

В Тверской области этим летом организуют отдых для 65 тысяч детей - РИА Новости, 26.05.2022

В Тверской области этим летом организуют отдых для 65 тысяч детей

В Тверской области этим летом планируется обеспечить отдых 65 тысяч детей, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T16:00

2022-05-26T16:00

2022-05-26T16:00

тверская область

отдых

игорь руденя

дети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790877786_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_9c14d9ec57951fdd395c5dec9e2676a3.jpg

ТВЕРЬ, 26 мая - РИА Новости. В Тверской области этим летом планируется обеспечить отдых 65 тысяч детей, сообщает пресс-служба регионального правительства.В летние каникулы в Тверской области будут работать 500 лагерей с дневным пребыванием, 83 лагеря труда и отдыха, 22 загородных оздоровительных лагеря, 4 палаточных лагеря."Детские лагеря должны быть качественно подготовлены к началу первой смены. Задача – своевременно завершить все работы и провести приемные комиссии. Всего в этом году планируется обеспечить отдых 65 тысяч детей. В основном это ребята из нашего региона. Также предполагается принять детей из Донецкой и Луганской народных республик. Главам муниципалитетов, куда прибыли жители из ДНР и ЛНР, следует уделить отдельное внимание детям из этих семей", – сказал губернатор региона Игорь Руденя на селекторном совещании с нравами муниципалитетов в четверг.Приоритетным направлением назвал глава региона содержательное наполнение программы отдыха и оздоровления детей патриотическими, просветительскими, творческими и спортивными событиями.Руденя отметил, что на площадках детских лагерей важно продолжить ставшую уже традиционной в ряде школ Верхневолжья церемонию поднятия флага и исполнения гимна России, а также проводить встречи с известными людьми районов.На совещании также затронуты вопросы летней трудовой занятости подростков. Глава региона поставил задачи перед главами муниципалитетов по развитию в регионе лагерей труда и отдыха.По мнению губернатора, для ребят это хорошая возможность получить определенные навыки, которые могут пригодиться в будущем, понимание того, как зарабатываются деньги. Летом планируется трудоустроить более 8 тысяч подростков, в том числе в трудовых и педагогических отрядах.

https://ria.ru/20220524/podrostki-1790449219.html

https://ria.ru/20220429/podderzhka-1786100538.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

отдых, игорь руденя, дети