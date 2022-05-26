https://ria.ru/20220526/otdykh-1790878599.html
В Тверской области этим летом организуют отдых для 65 тысяч детей
В Тверской области этим летом организуют отдых для 65 тысяч детей - РИА Новости, 26.05.2022
В Тверской области этим летом организуют отдых для 65 тысяч детей
В Тверской области этим летом планируется обеспечить отдых 65 тысяч детей, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T16:00
2022-05-26T16:00
2022-05-26T16:00
тверская область
отдых
игорь руденя
дети
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ТВЕРЬ, 26 мая - РИА Новости. В Тверской области этим летом планируется обеспечить отдых 65 тысяч детей, сообщает пресс-служба регионального правительства.В летние каникулы в Тверской области будут работать 500 лагерей с дневным пребыванием, 83 лагеря труда и отдыха, 22 загородных оздоровительных лагеря, 4 палаточных лагеря."Детские лагеря должны быть качественно подготовлены к началу первой смены. Задача – своевременно завершить все работы и провести приемные комиссии. Всего в этом году планируется обеспечить отдых 65 тысяч детей. В основном это ребята из нашего региона. Также предполагается принять детей из Донецкой и Луганской народных республик. Главам муниципалитетов, куда прибыли жители из ДНР и ЛНР, следует уделить отдельное внимание детям из этих семей", – сказал губернатор региона Игорь Руденя на селекторном совещании с нравами муниципалитетов в четверг.Приоритетным направлением назвал глава региона содержательное наполнение программы отдыха и оздоровления детей патриотическими, просветительскими, творческими и спортивными событиями.Руденя отметил, что на площадках детских лагерей важно продолжить ставшую уже традиционной в ряде школ Верхневолжья церемонию поднятия флага и исполнения гимна России, а также проводить встречи с известными людьми районов.На совещании также затронуты вопросы летней трудовой занятости подростков. Глава региона поставил задачи перед главами муниципалитетов по развитию в регионе лагерей труда и отдыха.По мнению губернатора, для ребят это хорошая возможность получить определенные навыки, которые могут пригодиться в будущем, понимание того, как зарабатываются деньги. Летом планируется трудоустроить более 8 тысяч подростков, в том числе в трудовых и педагогических отрядах.
https://ria.ru/20220524/podrostki-1790449219.html
https://ria.ru/20220429/podderzhka-1786100538.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отдых, игорь руденя, дети
ТВЕРЬ, 26 мая - РИА Новости. В Тверской области этим летом планируется обеспечить отдых 65 тысяч детей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В летние каникулы в Тверской области будут работать 500 лагерей с дневным пребыванием, 83 лагеря труда и отдыха, 22 загородных оздоровительных лагеря, 4 палаточных лагеря.
"Детские лагеря должны быть качественно подготовлены к началу первой смены. Задача – своевременно завершить все работы и провести приемные комиссии. Всего в этом году планируется обеспечить отдых 65 тысяч детей. В основном это ребята из нашего региона. Также предполагается принять детей из Донецкой и Луганской народных республик. Главам муниципалитетов, куда прибыли жители из ДНР и ЛНР, следует уделить отдельное внимание детям из этих семей", – сказал губернатор региона Игорь Руденя
на селекторном совещании с нравами муниципалитетов в четверг.
Приоритетным направлением назвал глава региона содержательное наполнение программы отдыха и оздоровления детей патриотическими, просветительскими, творческими и спортивными событиями.
Руденя отметил, что на площадках детских лагерей важно продолжить ставшую уже традиционной в ряде школ Верхневолжья церемонию поднятия флага и исполнения гимна России, а также проводить встречи с известными людьми районов.
На совещании также затронуты вопросы летней трудовой занятости подростков. Глава региона поставил задачи перед главами муниципалитетов по развитию в регионе лагерей труда и отдыха.
По мнению губернатора, для ребят это хорошая возможность получить определенные навыки, которые могут пригодиться в будущем, понимание того, как зарабатываются деньги. Летом планируется трудоустроить более 8 тысяч подростков, в том числе в трудовых и педагогических отрядах.