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Обезьяны сами могли заразиться оспой от грызунов, заявил Гинцбург

Обезьяны сами могли заразиться оспой от грызунов, заявил Гинцбург - РИА Новости, 26.05.2022

Обезьяны сами могли заразиться оспой от грызунов, заявил Гинцбург

Обезьяны сами могли заразиться оспой от грызунов, которые являются основными переносчиками этого вируса, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T22:37

2022-05-26T22:37

2022-05-26T23:32

здоровье - общество

оспа обезьян

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Обезьяны сами могли заразиться оспой от грызунов, которые являются основными переносчиками этого вируса, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Обезьяны сами пострадали, скорее всего, они заразились от грызунов, типа мышей, крыс, которые являются основным резервуаром и переносчиком этого вируса", - сказал Гинцбург в эфире канала "Россия 1".Он отметил, что если вирус начнёт массово передаваться от человека к человеку, то возможно возникновение вариантов с повышенной вирулентностью - способностью вируса вызывать болезнь. "Это будет уже в эпидемиологическом и клиническом плане очень опасно", - уточнил Гинцбург.

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, оспа обезьян