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Обезьяны сами могли заразиться оспой от грызунов, заявил Гинцбург
Обезьяны сами могли заразиться оспой от грызунов, заявил Гинцбург - РИА Новости, 26.05.2022
Обезьяны сами могли заразиться оспой от грызунов, заявил Гинцбург
Обезьяны сами могли заразиться оспой от грызунов, которые являются основными переносчиками этого вируса, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T22:37
2022-05-26T22:37
2022-05-26T23:32
здоровье - общество
оспа обезьян
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Обезьяны сами могли заразиться оспой от грызунов, которые являются основными переносчиками этого вируса, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Обезьяны сами пострадали, скорее всего, они заразились от грызунов, типа мышей, крыс, которые являются основным резервуаром и переносчиком этого вируса", - сказал Гинцбург в эфире канала "Россия 1".Он отметил, что если вирус начнёт массово передаваться от человека к человеку, то возможно возникновение вариантов с повышенной вирулентностью - способностью вируса вызывать болезнь. "Это будет уже в эпидемиологическом и клиническом плане очень опасно", - уточнил Гинцбург.
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здоровье - общество, оспа обезьян
22:37 26.05.2022 (обновлено: 23:32 26.05.2022)
Обезьяны сами могли заразиться оспой от грызунов, заявил Гинцбург
Директор НИЦ Гинцбург: обезьяны сами могли заразиться оспой от грызунов
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Обезьяны сами могли заразиться оспой от грызунов, которые являются основными переносчиками этого вируса, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Обезьяны сами пострадали, скорее всего, они заразились от грызунов, типа мышей, крыс, которые являются основным резервуаром и переносчиком этого вируса", - сказал Гинцбург в эфире канала "Россия 1".
Он отметил, что если вирус начнёт массово передаваться от человека к человеку, то возможно возникновение вариантов с повышенной вирулентностью - способностью вируса вызывать болезнь. "Это будет уже в эпидемиологическом и клиническом плане очень опасно", - уточнил Гинцбург.