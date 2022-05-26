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Риски завоза оспы обезьян в России есть, но они небольшие, заявила Попова
Риски завоза оспы обезьян в России есть, но они небольшие, заявила Попова - РИА Новости, 26.05.2022
Риски завоза оспы обезьян в России есть, но они небольшие, заявила Попова
Риски завоза оспы обезьян в Россию есть, но они небольшие - главная задача, чтобы не было рисков распространения заболевания внутри страны, заявила глава... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T21:26
2022-05-26T21:26
2022-05-26T21:31
оспа обезьян
общество
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Риски завоза оспы обезьян в Россию есть, но они небольшие - главная задача, чтобы не было рисков распространения заболевания внутри страны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Риски завоза есть, они невелики. Но главная задача наша сегодня - чтобы не было рисков распространения внутри страны", - сказала Попова в эфире канала "Россия 1".Она отметила, что сегодня нет никакой необходимости прививать всех россиян от этой инфекции. Но защищать свое здоровье нужно, для этого следует чаще мыть руки, надевать маску в местах массового скопления людей, особенно в стране, где это заболевание выявлено, пояснила Попова.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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оспа обезьян, общество, коронавирус covid-19, здоровье - общество
21:26 26.05.2022 (обновлено: 21:31 26.05.2022)
Риски завоза оспы обезьян в России есть, но они небольшие, заявила Попова
Риски завоза оспы обезьян в России есть, но они небольшие, заявила Попова
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Риски завоза оспы обезьян в Россию есть, но они небольшие - главная задача, чтобы не было рисков распространения заболевания внутри страны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Риски завоза есть, они невелики. Но главная задача наша сегодня - чтобы не было рисков распространения внутри страны", - сказала Попова в эфире канала "Россия 1".
Она отметила, что сегодня нет никакой необходимости прививать всех россиян от этой инфекции. Но защищать свое здоровье нужно, для этого следует чаще мыть руки, надевать маску в местах массового скопления людей, особенно в стране, где это заболевание выявлено, пояснила Попова.