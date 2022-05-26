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Риски завоза оспы обезьян в России есть, но они небольшие, заявила Попова

Риски завоза оспы обезьян в России есть, но они небольшие, заявила Попова - РИА Новости, 26.05.2022

Риски завоза оспы обезьян в России есть, но они небольшие, заявила Попова

Риски завоза оспы обезьян в Россию есть, но они небольшие - главная задача, чтобы не было рисков распространения заболевания внутри страны, заявила глава... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T21:26

2022-05-26T21:26

2022-05-26T21:31

оспа обезьян

общество

коронавирус covid-19

здоровье - общество

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Риски завоза оспы обезьян в Россию есть, но они небольшие - главная задача, чтобы не было рисков распространения заболевания внутри страны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Риски завоза есть, они невелики. Но главная задача наша сегодня - чтобы не было рисков распространения внутри страны", - сказала Попова в эфире канала "Россия 1".Она отметила, что сегодня нет никакой необходимости прививать всех россиян от этой инфекции. Но защищать свое здоровье нужно, для этого следует чаще мыть руки, надевать маску в местах массового скопления людей, особенно в стране, где это заболевание выявлено, пояснила Попова.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

оспа обезьян, общество, коронавирус covid-19, здоровье - общество