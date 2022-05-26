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Вирус оспы обезьян может потребовать вакцинации непривитых, считает эксперт - РИА Новости, 26.05.2022
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Вирус оспы обезьян может потребовать вакцинации непривитых, считает эксперт
Вирус оспы обезьян может потребовать вакцинации непривитых, считает эксперт - РИА Новости, 26.05.2022
Вирус оспы обезьян может потребовать вакцинации непривитых, считает эксперт
Распространение оспы обезьян может потребовать вакцинации не имеющих прививки от оспы и находящихся в группе риска, заявил РИА Новости директор клиники... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T14:48
2022-05-26T14:48
в мире
италия
здоровье - общество
оспа обезьян
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РИМ, 26 мая – РИА Новости. Распространение оспы обезьян может потребовать вакцинации не имеющих прививки от оспы и находящихся в группе риска, заявил РИА Новости директор клиники инфекционных заболеваний больницы "Сан-Мартино" в Генуе Маттео Бассетти.По его словам, вирус оспы обладает меньшей вирулентностью по сравнению с COVID-19, что обуславливает малую вероятность его мутаций: "Его возможности для заражения слабее: оспой обезьян нельзя заразиться за полметра. Коронавирус, быстро переходя от человека к человеку, также быстро меняется".Видный эксперт подчеркнул, что не считает, что человечеству грозит новая пандемия."Мы оказались перед лицом уже известного вируса, но который имеет другие характеристики распространяемости по сравнению с теми, что у него было до сегодняшнего дня. Волнует то, что, если раньше случаи заражения людей тоже встречались, сейчас мы получили 250 случаев за чуть больше 10 дней, которые затронули 20 стран мира и произошли из-за передачи от человека к человеку", - заявил Бассетти."Если нам не удастся погасить этот очаг, то это станет эндемической болезнью. К счастью, она поражает молодых и не дает сложных картин течения, и, видимо, из нее не развиваются осложнения, как... от COVID-19… Мы должны вынести самое ценное из того, чему научились (во время пандемии - ред.)... коронавируса, и делать то, что делаем: сохранять бдительность, пытаться диагностировать все возможные случаи, изолировать зараженных и контактировавших с ними", - сказал эксперт.Вирусолог подчеркнул, что при росте заражения может появиться риск, что новыми заболевшими окажутся не такие молодые люди или кто-то с более слабым иммунитетом. "Тогда возникнут проблемы, потому что это все равно не грипп, а оспа, которая требует немалого внимания", - сказал он.В настоящий момент в Италии зафиксировано менее 10 случаев заражения. Накануне Минздрав страны опубликовал циркуляр, в котором допустил возможность вакцинации лиц, находящихся в самом тесном контакте с зараженными, и карантинных мер."Вакцинированные против оспы, это порядка 50%, похоже, защищены от наиболее тяжелых форм, очевидно, если случаи будут расти, можно будет говорить о вакцинации тех, у кого прививки нет, а также, возможно, медработников и наиболее уязвимых слоев населения. Учитывая, что заражение может происходить через половой контакт, этот аргумент необходимо принять во внимание тем, кто имеет рискованные и неразборчивые сексуальные связи", - заявил Бассетти.
https://ria.ru/20220526/ospa-1790833955.html
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в мире, италия, здоровье - общество, оспа обезьян
14:48 26.05.2022
 
Вирус оспы обезьян может потребовать вакцинации непривитых, считает эксперт

Итальянский эксперт Бассетти: вирус оспы обезьян может потребовать вакцинации непривитых

© CDCВирус оспы обезьян под электронным микроскопом
Вирус оспы обезьян под электронным микроскопом
© CDC
Вирус оспы обезьян под электронным микроскопом. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 26 мая – РИА Новости. Распространение оспы обезьян может потребовать вакцинации не имеющих прививки от оспы и находящихся в группе риска, заявил РИА Новости директор клиники инфекционных заболеваний больницы "Сан-Мартино" в Генуе Маттео Бассетти.
По его словам, вирус оспы обладает меньшей вирулентностью по сравнению с COVID-19, что обуславливает малую вероятность его мутаций: "Его возможности для заражения слабее: оспой обезьян нельзя заразиться за полметра. Коронавирус, быстро переходя от человека к человеку, также быстро меняется".
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В Испании расшифровали геном вируса оспы обезьян, циркулирующий в стране
Видный эксперт подчеркнул, что не считает, что человечеству грозит новая пандемия.
"Мы оказались перед лицом уже известного вируса, но который имеет другие характеристики распространяемости по сравнению с теми, что у него было до сегодняшнего дня. Волнует то, что, если раньше случаи заражения людей тоже встречались, сейчас мы получили 250 случаев за чуть больше 10 дней, которые затронули 20 стран мира и произошли из-за передачи от человека к человеку", - заявил Бассетти.
"Если нам не удастся погасить этот очаг, то это станет эндемической болезнью. К счастью, она поражает молодых и не дает сложных картин течения, и, видимо, из нее не развиваются осложнения, как... от COVID-19… Мы должны вынести самое ценное из того, чему научились (во время пандемии - ред.)... коронавируса, и делать то, что делаем: сохранять бдительность, пытаться диагностировать все возможные случаи, изолировать зараженных и контактировавших с ними", - сказал эксперт.
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Оспа обезьян: симптомы, летальность и распространение
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Вирусолог подчеркнул, что при росте заражения может появиться риск, что новыми заболевшими окажутся не такие молодые люди или кто-то с более слабым иммунитетом. "Тогда возникнут проблемы, потому что это все равно не грипп, а оспа, которая требует немалого внимания", - сказал он.
В настоящий момент в Италии зафиксировано менее 10 случаев заражения. Накануне Минздрав страны опубликовал циркуляр, в котором допустил возможность вакцинации лиц, находящихся в самом тесном контакте с зараженными, и карантинных мер.
"Вакцинированные против оспы, это порядка 50%, похоже, защищены от наиболее тяжелых форм, очевидно, если случаи будут расти, можно будет говорить о вакцинации тех, у кого прививки нет, а также, возможно, медработников и наиболее уязвимых слоев населения. Учитывая, что заражение может происходить через половой контакт, этот аргумент необходимо принять во внимание тем, кто имеет рискованные и неразборчивые сексуальные связи", - заявил Бассетти.
Опрос
Есть ли у вас прививка от оспы?
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24 мая, 14:05
 
В миреИталияЗдоровье - ОбществоОспа обезьян
 
 
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