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В Испании расшифровали геном вируса оспы обезьян, циркулирующий в стране - РИА Новости, 26.05.2022
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В Испании расшифровали геном вируса оспы обезьян, циркулирующий в стране
В Испании расшифровали геном вируса оспы обезьян, циркулирующий в стране - РИА Новости, 26.05.2022
В Испании расшифровали геном вируса оспы обезьян, циркулирующий в стране
Исследователи из Института здоровья Карлоса III в Испании смогли полностью расшифровать геном вируса оспы обезьян, циркулирующий в стране, сообщается в релизе... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T13:26
2022-05-26T13:29
в мире
европа
испания
африка
оспа обезьян
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Исследователи из Института здоровья Карлоса III в Испании смогли полностью расшифровать геном вируса оспы обезьян, циркулирующий в стране, сообщается в релизе института."Исследователи... получили первый черновой вариант 100% последовательности генома вируса, вызывающего оспу обезьян", - говорится в релизе.Сообщается, что результаты были получены на основе геномного анализа образцов, взятых у 23 пациентов. Исследование подтвердило, что причиной вспышки оспы обезьян в Испании стала западноафриканская разновидность вируса, которая является наименее вирулентной среди известных.Также ученые полагают, что секвенированные образцы, по-видимому, относятся к той же вспышке, обнаруженной в других странах Европы, поскольку полученные геномы почти не отличаются от уже расшифрованных в других странах.Как отмечается в исследовании, полученная расшифровка является одной из самых полных на данный момент.Первый случай заражения человека оспой обезьян был выявлен еще в 1970 году. Впоследствии этот диагноз ставился людям неоднократно, но, как правило, инфицированные находились в Африке. Передача вируса, по наблюдениям медиков, обычно происходила от животного к человеку.В последнее время врачи столкнулись с десятками случаев оспы обезьян в различных странах Европы, а также в Америке и Австралии. При этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам.
https://ria.ru/20220526/ospa-1790752283.html
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в мире, европа, испания, африка, оспа обезьян
13:26 26.05.2022 (обновлено: 13:29 26.05.2022)
 
В Испании расшифровали геном вируса оспы обезьян, циркулирующий в стране

Ученые в Испании полностью расшифровали геном вируса оспы обезьян, циркулирующий в стране

© AP Photo / Daniel Ochoa de OlzaМашина скорой помощи в Мадриде
Машина скорой помощи в Мадриде - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
Машина скорой помощи в Мадриде. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Исследователи из Института здоровья Карлоса III в Испании смогли полностью расшифровать геном вируса оспы обезьян, циркулирующий в стране, сообщается в релизе института.
"Исследователи... получили первый черновой вариант 100% последовательности генома вируса, вызывающего оспу обезьян", - говорится в релизе.
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Сообщается, что результаты были получены на основе геномного анализа образцов, взятых у 23 пациентов. Исследование подтвердило, что причиной вспышки оспы обезьян в Испании стала западноафриканская разновидность вируса, которая является наименее вирулентной среди известных.
Также ученые полагают, что секвенированные образцы, по-видимому, относятся к той же вспышке, обнаруженной в других странах Европы, поскольку полученные геномы почти не отличаются от уже расшифрованных в других странах.
Как отмечается в исследовании, полученная расшифровка является одной из самых полных на данный момент.
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В последнее время врачи столкнулись с десятками случаев оспы обезьян в различных странах Европы, а также в Америке и Австралии. При этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам.
 
В миреЕвропаИспанияАфрикаОспа обезьян
 
 
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