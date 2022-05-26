https://ria.ru/20220526/ospa-1790833955.html

В Испании расшифровали геном вируса оспы обезьян, циркулирующий в стране

В Испании расшифровали геном вируса оспы обезьян, циркулирующий в стране - РИА Новости, 26.05.2022

В Испании расшифровали геном вируса оспы обезьян, циркулирующий в стране

Исследователи из Института здоровья Карлоса III в Испании смогли полностью расшифровать геном вируса оспы обезьян, циркулирующий в стране, сообщается в релизе... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T13:26

2022-05-26T13:26

2022-05-26T13:29

в мире

европа

испания

африка

оспа обезьян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1b/1577843499_0:267:2566:1710_1920x0_80_0_0_9de349e103b7e5fc8b3f30543b0a31b3.jpg

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Исследователи из Института здоровья Карлоса III в Испании смогли полностью расшифровать геном вируса оспы обезьян, циркулирующий в стране, сообщается в релизе института."Исследователи... получили первый черновой вариант 100% последовательности генома вируса, вызывающего оспу обезьян", - говорится в релизе.Сообщается, что результаты были получены на основе геномного анализа образцов, взятых у 23 пациентов. Исследование подтвердило, что причиной вспышки оспы обезьян в Испании стала западноафриканская разновидность вируса, которая является наименее вирулентной среди известных.Также ученые полагают, что секвенированные образцы, по-видимому, относятся к той же вспышке, обнаруженной в других странах Европы, поскольку полученные геномы почти не отличаются от уже расшифрованных в других странах.Как отмечается в исследовании, полученная расшифровка является одной из самых полных на данный момент.Первый случай заражения человека оспой обезьян был выявлен еще в 1970 году. Впоследствии этот диагноз ставился людям неоднократно, но, как правило, инфицированные находились в Африке. Передача вируса, по наблюдениям медиков, обычно происходила от животного к человеку.В последнее время врачи столкнулись с десятками случаев оспы обезьян в различных странах Европы, а также в Америке и Австралии. При этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам.

https://ria.ru/20220526/ospa-1790752283.html

https://ria.ru/20220525/ospa-1790584543.html

европа

испания

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, европа, испания, африка, оспа обезьян