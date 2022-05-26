13:26 26.05.2022 (обновлено: 13:29 26.05.2022)
В Испании расшифровали геном вируса оспы обезьян, циркулирующий в стране
Ученые в Испании полностью расшифровали геном вируса оспы обезьян, циркулирующий в стране
© AP Photo / Daniel Ochoa de OlzaМашина скорой помощи в Мадриде
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
Машина скорой помощи в Мадриде. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Исследователи из Института здоровья Карлоса III в Испании смогли полностью расшифровать геном вируса оспы обезьян, циркулирующий в стране, сообщается в релизе института.
"Исследователи... получили первый черновой вариант 100% последовательности генома вируса, вызывающего оспу обезьян", - говорится в релизе.
Сообщается, что результаты были получены на основе геномного анализа образцов, взятых у 23 пациентов. Исследование подтвердило, что причиной вспышки оспы обезьян в Испании стала западноафриканская разновидность вируса, которая является наименее вирулентной среди известных.
Также ученые полагают, что секвенированные образцы, по-видимому, относятся к той же вспышке, обнаруженной в других странах Европы, поскольку полученные геномы почти не отличаются от уже расшифрованных в других странах.
Как отмечается в исследовании, полученная расшифровка является одной из самых полных на данный момент.
Первый случай заражения человека оспой обезьян был выявлен еще в 1970 году. Впоследствии этот диагноз ставился людям неоднократно, но, как правило, инфицированные находились в Африке. Передача вируса, по наблюдениям медиков, обычно происходила от животного к человеку.