https://ria.ru/20220526/ospa-1790752283.html

Инфекционист оценил степень готовности России к оспе обезьян

Инфекционист оценил степень готовности России к оспе обезьян - РИА Новости, 26.05.2022

Инфекционист оценил степень готовности России к оспе обезьян

Существует ли вакцина от оспы обезьян и что может защитить россиян от этого заболевания, рассказал в интервью радио Sputnik врач-инфекционист, доктор... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T02:10

2022-05-26T02:10

2022-05-26T02:10

общество

николай малышев

здоровье - общество

оспа обезьян

россия

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Существует ли вакцина от оспы обезьян и что может защитить россиян от этого заболевания, рассказал в интервью радио Sputnik врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев.Оспа обезьян – редкая инфекция, случаи заражения которой ранее выявлялись преимущественно в странах Центральной и Западной Африки. Однако в последнее время вирус, вызывающий это заболевание, начал распространяться и в других регионах мира.В России принимаются все необходимые меры, чтобы предотвратить завоз оспы обезьян в страну, считает Малышев.Дополнительная защита от вируса россиянам пока не требуется, но определенную настороженность проявлять нужно, продолжил инфекционист."Должна быть настороженность, чтобы изолировать инфицированных, а контактных брать под наблюдение", – уточнил Малышев.По его словам, специальной вакцины против оспы обезьян не существует, особых методов лечения этого заболевания тоже пока не разработали. Однако от инфекции может защитить прививка против натуральной оспы, добавил врач."В случае оспы обезьян действует перекрестный иммунитет. То есть вакцина от натуральной оспы работает перекрестно, оказывает воздействие. У нас в 1980 году после Олимпиады прекратили вакцинировать, у людей, которые были привиты до этого года, так или иначе определенный иммунитет есть", – объяснил Николай Малышев в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20220525/ospa-1790584543.html

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Алексей Калабанов

общество, николай малышев, здоровье - общество, оспа обезьян, россия