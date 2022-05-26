https://ria.ru/20220526/opros-1790850178.html

Опрос ВЦИОМ: большинство россиян не опасаются массового дефицита товаров

Опрос ВЦИОМ: большинство россиян не опасаются массового дефицита товаров - РИА Новости, 26.05.2022

Опрос ВЦИОМ: большинство россиян не опасаются массового дефицита товаров

Большинство россиян (70%) не опасаются массового дефицита товаров, обеспокоены этим только 28% граждан, свидетельствует опрос ВЦИОМ. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T14:16

2022-05-26T14:16

2022-05-26T14:17

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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Большинство россиян (70%) не опасаются массового дефицита товаров, обеспокоены этим только 28% граждан, свидетельствует опрос ВЦИОМ.Согласно данным исследования ВЦИОМ, большинство (69%) участников опроса считают, что отечественные производители смогут заменить иностранные компании. Половина (50%) опрошенных думает, что российские компании смогут заменить большую часть иностранных, 19% участников опроса уверены, что не просто большую часть компаний, а почти все, 21% опрошенных заявили, что отечественные фирмы, по их мнению, станут заменой меньшей части производителей, а 6% опрошенных посчитали, что отечественное производство не сможет занять место иностранного.Участники опроса рассказали, какие, по их мнению, импортные товары, смогут быть заменены российскими производителями. Большинство назвало продукты питания (94%), предметы гигиены (91%), базовая химия (90%), строительные и отделочные материалы (86%).Чуть меньше респонденты верят в успешную замену медикаментов и лекарств (69% за то, что российские производители смогут занять место иностранных), самолетов и комплектующих для авиации (66%), промышленного оборудования (63%), медицинского оборудования (55%), бытовой техники и электроники (54%) и автомобилей с запчастями (50%).На вопрос о том, какой из похожих товаров по одной цене им нравится больше – отечественный или импортный – 67% участников опроса ответили, что отечественный. Выбрали иностранный продукт 18% респондентов, 15% опрошенных не смогли ответить.Всероссийский телефонный опрос прошел 24 мая 2022 года по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20220524/perevody-1790292684.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, вциом