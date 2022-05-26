https://ria.ru/20220526/operatsiya-1790768058.html

Операцию на севере ДНР необходимо ускорить, заявил Пушилин

Операцию на севере ДНР необходимо ускорить, заявил Пушилин - РИА Новости, 26.05.2022

Операцию на севере ДНР необходимо ускорить, заявил Пушилин

Операцию на севере ДНР важно ускорить, Киев перекрыл воду для Донецка, Макеевки, Горловки и наверняка взорвет другие гидроузлы, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T09:06

2022-05-26T09:06

2022-05-26T09:06

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

донецк (днр)

денис пушилин

макеевка

горловка

россия

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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Операцию на севере ДНР важно ускорить, Киев перекрыл воду для Донецка, Макеевки, Горловки и наверняка взорвет другие гидроузлы, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин."Для нас очень важным является северное направление. Именно сейчас - в контексте поставок воды, обеспечения водой городов Донецк, Макеевка, Горловка. Именно там, где сейчас тяжелая ситуация с водообеспечением. Связано это с тем, что противник при первой возможности перекрыл поставки воды, а с учетом того, что еще шесть подъемов, шесть участков опасных на протяжении там к Славянску находятся, то нам нужно ускоряться", - сказал он.По словам Пушилина, "ни для кого не секрет, что если у противника будет возможность взорвать любые узлы водообеспечения, то противник применит это на практике"."Поэтому нам еще нужно иметь запас времени, чтобы восстановить (водообеспечение – ред.) по крайней мере, до холодного времени года, потому что иначе ситуация может разворачиваться крайне сложно - с промерзанием коммуникаций водных и прочими вытекающими отсюда сложностями", - отметил глава ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220525/liman-1790638748.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

макеевка

горловка

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), денис пушилин, макеевка, горловка, россия