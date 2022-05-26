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Операцию на севере ДНР необходимо ускорить, заявил Пушилин - РИА Новости, 26.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220526/operatsiya-1790768058.html
Операцию на севере ДНР необходимо ускорить, заявил Пушилин
Операцию на севере ДНР необходимо ускорить, заявил Пушилин - РИА Новости, 26.05.2022
Операцию на севере ДНР необходимо ускорить, заявил Пушилин
Операцию на севере ДНР важно ускорить, Киев перекрыл воду для Донецка, Макеевки, Горловки и наверняка взорвет другие гидроузлы, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T09:06
2022-05-26T09:06
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
денис пушилин
макеевка
горловка
россия
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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Операцию на севере ДНР важно ускорить, Киев перекрыл воду для Донецка, Макеевки, Горловки и наверняка взорвет другие гидроузлы, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин."Для нас очень важным является северное направление. Именно сейчас - в контексте поставок воды, обеспечения водой городов Донецк, Макеевка, Горловка. Именно там, где сейчас тяжелая ситуация с водообеспечением. Связано это с тем, что противник при первой возможности перекрыл поставки воды, а с учетом того, что еще шесть подъемов, шесть участков опасных на протяжении там к Славянску находятся, то нам нужно ускоряться", - сказал он.По словам Пушилина, "ни для кого не секрет, что если у противника будет возможность взорвать любые узлы водообеспечения, то противник применит это на практике"."Поэтому нам еще нужно иметь запас времени, чтобы восстановить (водообеспечение – ред.) по крайней мере, до холодного времени года, потому что иначе ситуация может разворачиваться крайне сложно - с промерзанием коммуникаций водных и прочими вытекающими отсюда сложностями", - отметил глава ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220525/liman-1790638748.html
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горловка
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), денис пушилин, макеевка, горловка, россия
09:06 26.05.2022
 
Операцию на севере ДНР необходимо ускорить, заявил Пушилин

Глава ДНР Пушилин сообщил, что Киев перекрыл воду для Донецка, Макеевки и Горловки

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Операцию на севере ДНР важно ускорить, Киев перекрыл воду для Донецка, Макеевки, Горловки и наверняка взорвет другие гидроузлы, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
"Для нас очень важным является северное направление. Именно сейчас - в контексте поставок воды, обеспечения водой городов Донецк, Макеевка, Горловка. Именно там, где сейчас тяжелая ситуация с водообеспечением. Связано это с тем, что противник при первой возможности перекрыл поставки воды, а с учетом того, что еще шесть подъемов, шесть участков опасных на протяжении там к Славянску находятся, то нам нужно ускоряться", - сказал он.
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
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По словам Пушилина, "ни для кого не секрет, что если у противника будет возможность взорвать любые узлы водообеспечения, то противник применит это на практике".
"Поэтому нам еще нужно иметь запас времени, чтобы восстановить (водообеспечение – ред.) по крайней мере, до холодного времени года, потому что иначе ситуация может разворачиваться крайне сложно - с промерзанием коммуникаций водных и прочими вытекающими отсюда сложностями", - отметил глава ДНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)Денис ПушилинМакеевкаГорловкаРоссия
 
 
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