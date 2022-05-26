https://ria.ru/20220526/obstrel-1790959326.html

Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО "Ураган", ранен мирный житель

Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО "Ураган", ранен мирный житель - РИА Новости, 26.05.2022

Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО "Ураган", ранен мирный житель

Украинские войска обстреляли Калининский район Горловки в Донецкой народной республике из РСЗО "Ураган", ранен мирный житель, заявил мэр Горловки Иван... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T19:41

2022-05-26T19:41

2022-05-26T19:41

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стирол

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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Калининский район Горловки в Донецкой народной республике из РСЗО "Ураган", ранен мирный житель, заявил мэр Горловки Иван Приходько."В результате бесчеловечного и подлого обстрела Калининского района Горловки со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) из РСЗО "Ураган" ранен ещё один мирный горловчанин по улице Богуна, 63, третий подъезд в жилом массиве "Солнечный". У пострадавшего травматическая ампутация одной ноги, состояние тяжёлое", - написал Приходько в своем Telegram-канале.В свою очередь, штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что в результате обстрела по улице Богуна получили ранения два мирных жителя.Кроме того, сообщается, что из-за обстрела пострадали домостроения, перебит газопровод. Украинские войска также обстреляли детский сад, расположенный по улице Активной, сообщили в штабе.Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220517/ukraina-1788939733.html

горловка

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в мире, жкх, владимир путин, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол