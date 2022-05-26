https://ria.ru/20220526/obstrel-1790859758.html

Житель белгородского села Середа рассказал, как его ранило при обстреле

Житель белгородского села Середа рассказал, как его ранило при обстреле - РИА Новости, 26.05.2022

Житель белгородского села Середа рассказал, как его ранило при обстреле

Пострадавший при обстреле села Середа под Белгородом 15 мая Сулейман Исфандиев рассказал РИА Новости, что в тот день поехал вместе с женой проверить хозяйство,... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T14:50

2022-05-26T14:50

2022-05-26T14:50

происшествия

белгородская область

украина

шебекинский район

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ШЕБЕКИНСКИЙ РАЙОН (Белгородская обл.), 26 мая – РИА Новости. Пострадавший при обстреле села Середа под Белгородом 15 мая Сулейман Исфандиев рассказал РИА Новости, что в тот день поехал вместе с женой проверить хозяйство, вышел из машины - и прилетел снаряд.Исфандиев находится в санатории в Шебекинском районе Белгородской области. До этого он несколько дней лечился в больнице, куда попал после ранения в Середе 15 мая. По его словам, в тот день он вместе с женой отправился в село, чтобы проверить хозяйство, покормить домашних животных.Его супруга Марина в этот момент находилась в доме. Она рассказала, что местным жителям разрешают приезжать проверять хозяйство на два часа в день.По словам пострадавшего, власти обещали ему компенсацию за ранение, но пока точных данных у него нет.Поселок Середа находится примерно в двух километрах от границы с Украиной.

https://ria.ru/20220428/kontrataki-1785787173.html

белгородская область

украина

шебекинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, белгородская область, украина, шебекинский район