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Житель белгородского села Середа рассказал, как его ранило при обстреле - РИА Новости, 26.05.2022
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Житель белгородского села Середа рассказал, как его ранило при обстреле
Житель белгородского села Середа рассказал, как его ранило при обстреле - РИА Новости, 26.05.2022
Житель белгородского села Середа рассказал, как его ранило при обстреле
Пострадавший при обстреле села Середа под Белгородом 15 мая Сулейман Исфандиев рассказал РИА Новости, что в тот день поехал вместе с женой проверить хозяйство,... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T14:50
2022-05-26T14:50
происшествия
белгородская область
украина
шебекинский район
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ШЕБЕКИНСКИЙ РАЙОН (Белгородская обл.), 26 мая – РИА Новости. Пострадавший при обстреле села Середа под Белгородом 15 мая Сулейман Исфандиев рассказал РИА Новости, что в тот день поехал вместе с женой проверить хозяйство, вышел из машины - и прилетел снаряд.Исфандиев находится в санатории в Шебекинском районе Белгородской области. До этого он несколько дней лечился в больнице, куда попал после ранения в Середе 15 мая. По его словам, в тот день он вместе с женой отправился в село, чтобы проверить хозяйство, покормить домашних животных.Его супруга Марина в этот момент находилась в доме. Она рассказала, что местным жителям разрешают приезжать проверять хозяйство на два часа в день.По словам пострадавшего, власти обещали ему компенсацию за ранение, но пока точных данных у него нет.Поселок Середа находится примерно в двух километрах от границы с Украиной.
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белгородская область
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происшествия, белгородская область, украина, шебекинский район
14:50 26.05.2022
 
Житель белгородского села Середа рассказал, как его ранило при обстреле

Житель белгородского села Исфандиев: осколок прилетел, когда приехали проверить хозяйство

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер скорой медицинской помощи
Фельдшер скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ШЕБЕКИНСКИЙ РАЙОН (Белгородская обл.), 26 мая – РИА Новости. Пострадавший при обстреле села Середа под Белгородом 15 мая Сулейман Исфандиев рассказал РИА Новости, что в тот день поехал вместе с женой проверить хозяйство, вышел из машины - и прилетел снаряд.
Исфандиев находится в санатории в Шебекинском районе Белгородской области. До этого он несколько дней лечился в больнице, куда попал после ранения в Середе 15 мая. По его словам, в тот день он вместе с женой отправился в село, чтобы проверить хозяйство, покормить домашних животных.

"Поехал, только с машины слез, и осколок прилетел… осколок летел, я видел его, прилег, и он попал в ногу. Соседу позвонил, он приехал, резко загрузили меня в машину, вывезли. Солдаты укол сделали, перевязали, в больницу увезли", - рассказал Сулейман.

Его супруга Марина в этот момент находилась в доме. Она рассказала, что местным жителям разрешают приезжать проверять хозяйство на два часа в день.
По словам пострадавшего, власти обещали ему компенсацию за ранение, но пока точных данных у него нет.
Поселок Середа находится примерно в двух километрах от границы с Украиной.
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