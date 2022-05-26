Житель белгородского села Середа рассказал, как его ранило при обстреле
Житель белгородского села Исфандиев: осколок прилетел, когда приехали проверить хозяйство
Фельдшер скорой медицинской помощи. Архивное фото
ШЕБЕКИНСКИЙ РАЙОН (Белгородская обл.), 26 мая – РИА Новости. Пострадавший при обстреле села Середа под Белгородом 15 мая Сулейман Исфандиев рассказал РИА Новости, что в тот день поехал вместе с женой проверить хозяйство, вышел из машины - и прилетел снаряд.
Исфандиев находится в санатории в Шебекинском районе Белгородской области. До этого он несколько дней лечился в больнице, куда попал после ранения в Середе 15 мая. По его словам, в тот день он вместе с женой отправился в село, чтобы проверить хозяйство, покормить домашних животных.
"Поехал, только с машины слез, и осколок прилетел… осколок летел, я видел его, прилег, и он попал в ногу. Соседу позвонил, он приехал, резко загрузили меня в машину, вывезли. Солдаты укол сделали, перевязали, в больницу увезли", - рассказал Сулейман.
Его супруга Марина в этот момент находилась в доме. Она рассказала, что местным жителям разрешают приезжать проверять хозяйство на два часа в день.
По словам пострадавшего, власти обещали ему компенсацию за ранение, но пока точных данных у него нет.
Поселок Середа находится примерно в двух километрах от границы с Украиной.
28 апреля, 08:00"Обстрелы, рейды, теракты": как ВСУ пытаются атаковать Россию