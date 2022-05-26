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Школьный учитель пострадал после обстрела курского села со стороны Украины

Школьный учитель пострадал после обстрела курского села со стороны Украины - РИА Новости, 26.05.2022

Школьный учитель пострадал после обстрела курского села со стороны Украины

Школьный учитель пострадал после обстрела в Курской области от осколков стекла, его состояние не требует госпитализации, сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T14:15

2022-05-26T14:15

2022-05-26T14:15

происшествия

суджанский район

курская область

роман старовойт

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ВОРОНЕЖ, 26 мая - РИА Новости. Школьный учитель пострадал после обстрела в Курской области от осколков стекла, его состояние не требует госпитализации, сообщил губернатор Роман Старовойт."По уточненной информации, пострадал учитель школы: получил ранение от отлетевших осколков стекла. Медики сообщают, что его состояние не требует госпитализации", - написал Старовойт в своём Telegram-канале.По его данным, украинские войска обстреляли село Воробжа в Суджанском районе, повреждены несколько домов, в том числе здание школы.

суджанский район

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, суджанский район, курская область, роман старовойт