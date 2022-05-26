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Школьный учитель пострадал после обстрела курского села со стороны Украины
Школьный учитель пострадал после обстрела курского села со стороны Украины - РИА Новости, 26.05.2022
Школьный учитель пострадал после обстрела курского села со стороны Украины
Школьный учитель пострадал после обстрела в Курской области от осколков стекла, его состояние не требует госпитализации, сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T14:15
2022-05-26T14:15
2022-05-26T14:15
происшествия
суджанский район
курская область
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 26 мая - РИА Новости. Школьный учитель пострадал после обстрела в Курской области от осколков стекла, его состояние не требует госпитализации, сообщил губернатор Роман Старовойт."По уточненной информации, пострадал учитель школы: получил ранение от отлетевших осколков стекла. Медики сообщают, что его состояние не требует госпитализации", - написал Старовойт в своём Telegram-канале.По его данным, украинские войска обстреляли село Воробжа в Суджанском районе, повреждены несколько домов, в том числе здание школы.
суджанский район
курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, суджанский район, курская область, роман старовойт
Школьный учитель пострадал после обстрела курского села со стороны Украины
Губернатор Старовойт: школьный учитель пострадал при обстреле села Воробжа со стороны ВСУ