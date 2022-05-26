https://ria.ru/20220526/obstrel-1790829693.html

Украинские войска обстреляли село в Курской области

Украинские войска обстреляли село в Курской области - РИА Новости, 26.05.2022

Украинские войска обстреляли село в Курской области

Курский губернатор Роман Старовойт сообщил, что украинские войска обстреляли окраину села Воробжа, пострадавших нет. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T13:14

2022-05-26T13:14

2022-05-26T13:45

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

роман старовойт

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Курский губернатор Роман Старовойт сообщил, что украинские войска обстреляли окраину села Воробжа, пострадавших нет.Ранее Старовойт сообщал о хлопках в Суджанском районе."Уточнения по ситуации в Суджанском районе: атаке противника была подвергнута окраина села Воробжа. Наши военные отработали цели, однако враг сумел нанести повреждения нескольким домам, в том числе, зданию школы - в нём выбило стекла. По предварительной информации, среди мирного населения пострадавших нет. Жизнь и здоровье наших земляков - под защитой военнослужащих", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220525/obstrel-1790668630.html

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, курская область, роман старовойт, вооруженные силы украины