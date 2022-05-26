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Украинские войска обстреляли село в Курской области - РИА Новости, 26.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли село в Курской области
Украинские войска обстреляли село в Курской области - РИА Новости, 26.05.2022
Украинские войска обстреляли село в Курской области
Курский губернатор Роман Старовойт сообщил, что украинские войска обстреляли окраину села Воробжа, пострадавших нет. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T13:14
2022-05-26T13:45
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
роман старовойт
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Курский губернатор Роман Старовойт сообщил, что украинские войска обстреляли окраину села Воробжа, пострадавших нет.Ранее Старовойт сообщал о хлопках в Суджанском районе."Уточнения по ситуации в Суджанском районе: атаке противника была подвергнута окраина села Воробжа. Наши военные отработали цели, однако враг сумел нанести повреждения нескольким домам, в том числе, зданию школы - в нём выбило стекла. По предварительной информации, среди мирного населения пострадавших нет. Жизнь и здоровье наших земляков - под защитой военнослужащих", - написал он в Telegram-канале.
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происшествия, курская область, роман старовойт, вооруженные силы украины
13:14 26.05.2022 (обновлено: 13:45 26.05.2022)
 
Украинские войска обстреляли село в Курской области

Губернатор Курской области Старовойт сообщил об обстреле села Воробжа со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Курский губернатор Роман Старовойт сообщил, что украинские войска обстреляли окраину села Воробжа, пострадавших нет.
Ранее Старовойт сообщал о хлопках в Суджанском районе.
"Уточнения по ситуации в Суджанском районе: атаке противника была подвергнута окраина села Воробжа. Наши военные отработали цели, однако враг сумел нанести повреждения нескольким домам, в том числе, зданию школы - в нём выбило стекла. По предварительной информации, среди мирного населения пострадавших нет. Жизнь и здоровье наших земляков - под защитой военнослужащих", - написал он в Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьРоман СтаровойтВооруженные силы Украины
 
 
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