https://ria.ru/20220526/obstrel-1790829693.html
Украинские войска обстреляли село в Курской области
Украинские войска обстреляли село в Курской области - РИА Новости, 26.05.2022
Украинские войска обстреляли село в Курской области
Курский губернатор Роман Старовойт сообщил, что украинские войска обстреляли окраину села Воробжа, пострадавших нет. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T13:14
2022-05-26T13:14
2022-05-26T13:45
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
роман старовойт
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Курский губернатор Роман Старовойт сообщил, что украинские войска обстреляли окраину села Воробжа, пострадавших нет.Ранее Старовойт сообщал о хлопках в Суджанском районе."Уточнения по ситуации в Суджанском районе: атаке противника была подвергнута окраина села Воробжа. Наши военные отработали цели, однако враг сумел нанести повреждения нескольким домам, в том числе, зданию школы - в нём выбило стекла. По предварительной информации, среди мирного населения пострадавших нет. Жизнь и здоровье наших земляков - под защитой военнослужащих", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220525/obstrel-1790668630.html
курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, роман старовойт, вооруженные силы украины
13:14 26.05.2022 (обновлено: 13:45 26.05.2022)
Украинские войска обстреляли село в Курской области
Губернатор Курской области Старовойт сообщил об обстреле села Воробжа со стороны ВСУ