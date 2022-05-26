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Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 26.05.2022

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли Гольмовский, Троицкое и Ясиноватую в Донецкой народной республики, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T12:45

2022-05-26T12:45

2022-05-26T12:45

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

ясиноватая

россия

вооруженные силы украины

украина

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Гольмовский, Троицкое и Ясиноватую в Донецкой народной республики, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации.Как сообщается в Telegram-канале представительства, украинские воска в 10.40 мск выпустили по Троицкому десять мин калибром 60 миллиметров и 58 гранат из АГС, по Гольмовскому в 11.05 мск выпустили три снаряда калибром 122 миллиметра, а в 11.45 мск - еще пять снарядов калибром 122 миллиметра. Кроме того, в 12.02 обстрелу подверглась Ясиноватая, по ней украинские войска выпустили семь ракет из РСЗО "Град".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

ясиноватая

россия

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, ясиноватая, россия, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика