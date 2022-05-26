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Украинские войска обстреляли Донецк и Доломитное

Украинские войска обстреляли Донецк и Доломитное - РИА Новости, 26.05.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Доломитное

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и поселок Доломитное в Донецкой народной республике, выпустив по четыре снаряда калибром 122 миллиметра и... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T10:13

2022-05-26T10:13

2022-05-26T10:13

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

петровский район

донецк (днр)

вооруженные силы украины

украина

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 26 мая – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и поселок Доломитное в Донецкой народной республике, выпустив по четыре снаряда калибром 122 миллиметра и мины калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 09:04 (совпадает с мск) – населенный пункт Новолуганское – населенный пункт Доломитное: выпущено 4 мины калибром 120 мм. 09:40 – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

петровский район

донецк (днр)

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, петровский район, донецк (днр), вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика