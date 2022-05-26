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Проблемы российского образования — не в Болонской системе и ЕГЭ - РИА Новости, 26.05.2022
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Проблемы российского образования — не в Болонской системе и ЕГЭ
Проблемы российского образования — не в Болонской системе и ЕГЭ - РИА Новости, 26.05.2022
Проблемы российского образования — не в Болонской системе и ЕГЭ
Мало какая инициатива властей вызывает такой общественный энтузиазм, какой повлекли озвученные планы выхода России из Болонского процесса. Разумеется,... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T08:00
2022-05-26T08:08
авторы
россия
ссср
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
эльвира набиуллина
общество
образование
образование - общество
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Мало какая инициатива властей вызывает такой общественный энтузиазм, какой повлекли озвученные планы выхода России из Болонского процесса. Разумеется, немедленно последовали призывы заодно отказаться от системы ЕГЭ, а Рособрнадзор, заявивший, что эти вопросы не связаны, подвергся яростной критике.Старая шутка утверждает, любой человек является профессионалом в трех сферах: футболе, политике и воспитании детей (а образование является составной его частью). Ныне ситуация усугубилась, поскольку отечественная система образования (причем как современная, так и ушедшая в прошлое) обросла невероятным количеством мифов и даже теорий заговоров.Ситуация сходна с той, в которой находится наш Центробанк. Почти за десятилетие жесткого противостояния России с Западом он вытянул отечественную экономику из нескольких опаснейших кризисов, которые грозили тотальным обвалом системы и катастрофой для страны. А за последние три месяца ЦБ совершил просто чудо. Но несмотря ни на что, множество людей, в том числе и на федеральных ТВ-каналах, как и пятнадцать лет назад обвиняют руководство банка во главе с Эльвирой Набиуллиной в предательстве, работе на Сороса, Запад и закулисное мировое правительство.Точно так же в Болонской системе и ЕГЭ значительная часть российского общества видит деструктивную работу наших геополитических противников по разрушению системы отечественного образования, разложению нашей молодежи и уничтожению российской академической и научно-технической школы. Аргументы приводятся самые разные: и ностальгические ("раньше было лучше"), и откровенно бредовые (опять-таки про коварные планы рептилоидов), и вполне рациональные, подкрепленные научными исследованиями, которые на самом деле свидетельствуют о неблагоприятных тенденциях в когнитивном и психологическом состоянии современной молодежи.Ничего удивительного, что люди видят простой выход из этой ситуации — отменить все нововведения и вернуться к "лучшей в мире советской системе образования". Беда в том, что это решение является настолько же очевидным, насколько и неверным. Причем не просто неверным, а грозящим крайне тяжелыми последствиями.Причин тому множество, но хотелось бы остановиться на двух.Первое. В своем расцвете советская система образования действительно была лучшей в мире, вот только этот расцвет имел место много десятилетий назад. Уже в 1980-х она повсеместно несла в себе признаки упадка, коррупции и неадекватности реалиям. В частности, тогда сплошь и рядом звучали истории о том, как заваливали на вступительных экзаменах в престижных вузах талантливых детей без "связей", массово принимая "блатников". С распадом СССР этот процесс принял лавинообразный характер, а повсеместное взяточничество в высшем образовании стало притчей во языцех, но началось все это задолго до краха Советского Союза.В своей основе действительно замечательная советская система несла в себе уязвимости, выродившиеся в итоге в пороки, которые ее и уничтожили. Наступать на грабли, возрождая эту систему, выглядит не очень мудрым решением.И второе обстоятельство — проблемы с современной молодежью.Беда в том, что во многих случаях их не вполне верно называть проблемами, это скорее особенности развития, отражающие изменения — технологические, социальные, культурные и так далее — в мире.Например, при нынешней доступности информации меняется человеческая память: не имеет особого смысла помнить факты, нужно помнить, где их найти. По этому поводу бьют тревогу сторонники традиционного подхода, поскольку именно хранящиеся в памяти человека знания на протяжении всей истории нашего биологического вида были краеугольным камнем его интеллектуального развития и образования. Вот только даже если вернуться к античной системе образования, полностью построенной на устном изложении и памяти, это никак не решит проблему — только проявит неадекватность авторов подобной инициативы.Аналогичная ситуация с пресловутым "клиповым мышлением", неспособностью молодого поколения долго концентрировать внимание на одном предмете или нежеланием читать книги. Увы, это вина не Болонской системы, а просто особенность мира, в котором мы живем — с его бешеными информационными потоками, технологическим прогрессом и масштабными общественно-культурными изменениями, пронизывающими каждую минуту нашей жизни. И запрет TikTok тут никак не поможет.В общем, можно долго обсуждать когнитивно-психологические особенности новых поколений, но всегда их причиной будет не чья-то злонамеренная воля по уничтожению рода человеческого, а те радикальные изменения, которые претерпевает наша цивилизация прямо сейчас.В подобной ситуации бессмысленно, бесполезно и даже опасно пытаться действовать методами, которые устарели еще тридцать лет назад.Так что отказаться от Болонской системы можно и, наверное, даже нужно — как неспециалист, не берусь судить. Главное, чтобы на ее место пришло что-то новое, соответствующее современным реалиям во всей их сложности, противоречивости и проблемности. Потому что слишком часто звучащий в этой связи лозунг "Назад — в прошлое!" грозит обернуться для страны куда большими угрозами, что есть сейчас.
https://ria.ru/20220524/minobrnauki-1790485575.html
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Ирина Алкснис
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авторы, россия, ссср, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), эльвира набиуллина, общество, образование, образование - общество, единый государственный экзамен (егэ)
08:00 26.05.2022 (обновлено: 08:08 26.05.2022)
 

Проблемы российского образования — не в Болонской системе и ЕГЭ

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУченики в коридоре гимназии
Ученики в коридоре гимназии - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Ученики в коридоре гимназии
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Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
Мало какая инициатива властей вызывает такой общественный энтузиазм, какой повлекли озвученные планы выхода России из Болонского процесса. Разумеется, немедленно последовали призывы заодно отказаться от системы ЕГЭ, а Рособрнадзор, заявивший, что эти вопросы не связаны, подвергся яростной критике.
Старая шутка утверждает, любой человек является профессионалом в трех сферах: футболе, политике и воспитании детей (а образование является составной его частью). Ныне ситуация усугубилась, поскольку отечественная система образования (причем как современная, так и ушедшая в прошлое) обросла невероятным количеством мифов и даже теорий заговоров.
Стенд Министерства науки и высшего образования России - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 19:32
Минобрнауки подтвердило намерение выйти из Болонского процесса
Ситуация сходна с той, в которой находится наш Центробанк. Почти за десятилетие жесткого противостояния России с Западом он вытянул отечественную экономику из нескольких опаснейших кризисов, которые грозили тотальным обвалом системы и катастрофой для страны. А за последние три месяца ЦБ совершил просто чудо. Но несмотря ни на что, множество людей, в том числе и на федеральных ТВ-каналах, как и пятнадцать лет назад обвиняют руководство банка во главе с Эльвирой Набиуллиной в предательстве, работе на Сороса, Запад и закулисное мировое правительство.
Точно так же в Болонской системе и ЕГЭ значительная часть российского общества видит деструктивную работу наших геополитических противников по разрушению системы отечественного образования, разложению нашей молодежи и уничтожению российской академической и научно-технической школы. Аргументы приводятся самые разные: и ностальгические ("раньше было лучше"), и откровенно бредовые (опять-таки про коварные планы рептилоидов), и вполне рациональные, подкрепленные научными исследованиями, которые на самом деле свидетельствуют о неблагоприятных тенденциях в когнитивном и психологическом состоянии современной молодежи.
Паспорт на парте одного из учеников перед началом заключительного тренировочного ЕГЭ по обществознанию и английскому языку - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
Вчера, 15:21В России
Рособрнадзор: выход из Болонского процесса не повлияет на сдачу ЕГЭ
Ничего удивительного, что люди видят простой выход из этой ситуации — отменить все нововведения и вернуться к "лучшей в мире советской системе образования". Беда в том, что это решение является настолько же очевидным, насколько и неверным. Причем не просто неверным, а грозящим крайне тяжелыми последствиями.
Причин тому множество, но хотелось бы остановиться на двух.
Первое. В своем расцвете советская система образования действительно была лучшей в мире, вот только этот расцвет имел место много десятилетий назад. Уже в 1980-х она повсеместно несла в себе признаки упадка, коррупции и неадекватности реалиям. В частности, тогда сплошь и рядом звучали истории о том, как заваливали на вступительных экзаменах в престижных вузах талантливых детей без "связей", массово принимая "блатников". С распадом СССР этот процесс принял лавинообразный характер, а повсеместное взяточничество в высшем образовании стало притчей во языцех, но началось все это задолго до краха Советского Союза.
Студенты на лекции в университете - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
Вчера, 17:41
Болонская система образования
В своей основе действительно замечательная советская система несла в себе уязвимости, выродившиеся в итоге в пороки, которые ее и уничтожили. Наступать на грабли, возрождая эту систему, выглядит не очень мудрым решением.
И второе обстоятельство — проблемы с современной молодежью.
Беда в том, что во многих случаях их не вполне верно называть проблемами, это скорее особенности развития, отражающие изменения — технологические, социальные, культурные и так далее — в мире.
Например, при нынешней доступности информации меняется человеческая память: не имеет особого смысла помнить факты, нужно помнить, где их найти. По этому поводу бьют тревогу сторонники традиционного подхода, поскольку именно хранящиеся в памяти человека знания на протяжении всей истории нашего биологического вида были краеугольным камнем его интеллектуального развития и образования. Вот только даже если вернуться к античной системе образования, полностью построенной на устном изложении и памяти, это никак не решит проблему — только проявит неадекватность авторов подобной инициативы.
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выступает на ХVIII съезде КПРФ - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
Вчера, 16:39В России
Зюганов жестко высказался о Болонской системе и призвал отменить ЕГЭ
Аналогичная ситуация с пресловутым "клиповым мышлением", неспособностью молодого поколения долго концентрировать внимание на одном предмете или нежеланием читать книги. Увы, это вина не Болонской системы, а просто особенность мира, в котором мы живем — с его бешеными информационными потоками, технологическим прогрессом и масштабными общественно-культурными изменениями, пронизывающими каждую минуту нашей жизни. И запрет TikTok тут никак не поможет.
В общем, можно долго обсуждать когнитивно-психологические особенности новых поколений, но всегда их причиной будет не чья-то злонамеренная воля по уничтожению рода человеческого, а те радикальные изменения, которые претерпевает наша цивилизация прямо сейчас.
Депутат Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
Вчера, 12:37
Госдума может обсудить выход из Болонской системы в июне, заявил Володин
В подобной ситуации бессмысленно, бесполезно и даже опасно пытаться действовать методами, которые устарели еще тридцать лет назад.
Так что отказаться от Болонской системы можно и, наверное, даже нужно — как неспециалист, не берусь судить. Главное, чтобы на ее место пришло что-то новое, соответствующее современным реалиям во всей их сложности, противоречивости и проблемности. Потому что слишком часто звучащий в этой связи лозунг "Назад — в прошлое!" грозит обернуться для страны куда большими угрозами, что есть сейчас.
 
АвторыРоссияСССРФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Эльвира НабиуллинаОбществоОбразованиеОбразование - ОбществоЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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