https://ria.ru/20220526/obrazovanie-1790728038.html

Проблемы российского образования — не в Болонской системе и ЕГЭ

Проблемы российского образования — не в Болонской системе и ЕГЭ - РИА Новости, 26.05.2022

Проблемы российского образования — не в Болонской системе и ЕГЭ

Мало какая инициатива властей вызывает такой общественный энтузиазм, какой повлекли озвученные планы выхода России из Болонского процесса. Разумеется,... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T08:00

2022-05-26T08:00

2022-05-26T08:08

авторы

россия

ссср

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

эльвира набиуллина

общество

образование

образование - общество

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Мало какая инициатива властей вызывает такой общественный энтузиазм, какой повлекли озвученные планы выхода России из Болонского процесса. Разумеется, немедленно последовали призывы заодно отказаться от системы ЕГЭ, а Рособрнадзор, заявивший, что эти вопросы не связаны, подвергся яростной критике.Старая шутка утверждает, любой человек является профессионалом в трех сферах: футболе, политике и воспитании детей (а образование является составной его частью). Ныне ситуация усугубилась, поскольку отечественная система образования (причем как современная, так и ушедшая в прошлое) обросла невероятным количеством мифов и даже теорий заговоров.Ситуация сходна с той, в которой находится наш Центробанк. Почти за десятилетие жесткого противостояния России с Западом он вытянул отечественную экономику из нескольких опаснейших кризисов, которые грозили тотальным обвалом системы и катастрофой для страны. А за последние три месяца ЦБ совершил просто чудо. Но несмотря ни на что, множество людей, в том числе и на федеральных ТВ-каналах, как и пятнадцать лет назад обвиняют руководство банка во главе с Эльвирой Набиуллиной в предательстве, работе на Сороса, Запад и закулисное мировое правительство.Точно так же в Болонской системе и ЕГЭ значительная часть российского общества видит деструктивную работу наших геополитических противников по разрушению системы отечественного образования, разложению нашей молодежи и уничтожению российской академической и научно-технической школы. Аргументы приводятся самые разные: и ностальгические ("раньше было лучше"), и откровенно бредовые (опять-таки про коварные планы рептилоидов), и вполне рациональные, подкрепленные научными исследованиями, которые на самом деле свидетельствуют о неблагоприятных тенденциях в когнитивном и психологическом состоянии современной молодежи.Ничего удивительного, что люди видят простой выход из этой ситуации — отменить все нововведения и вернуться к "лучшей в мире советской системе образования". Беда в том, что это решение является настолько же очевидным, насколько и неверным. Причем не просто неверным, а грозящим крайне тяжелыми последствиями.Причин тому множество, но хотелось бы остановиться на двух.Первое. В своем расцвете советская система образования действительно была лучшей в мире, вот только этот расцвет имел место много десятилетий назад. Уже в 1980-х она повсеместно несла в себе признаки упадка, коррупции и неадекватности реалиям. В частности, тогда сплошь и рядом звучали истории о том, как заваливали на вступительных экзаменах в престижных вузах талантливых детей без "связей", массово принимая "блатников". С распадом СССР этот процесс принял лавинообразный характер, а повсеместное взяточничество в высшем образовании стало притчей во языцех, но началось все это задолго до краха Советского Союза.В своей основе действительно замечательная советская система несла в себе уязвимости, выродившиеся в итоге в пороки, которые ее и уничтожили. Наступать на грабли, возрождая эту систему, выглядит не очень мудрым решением.И второе обстоятельство — проблемы с современной молодежью.Беда в том, что во многих случаях их не вполне верно называть проблемами, это скорее особенности развития, отражающие изменения — технологические, социальные, культурные и так далее — в мире.Например, при нынешней доступности информации меняется человеческая память: не имеет особого смысла помнить факты, нужно помнить, где их найти. По этому поводу бьют тревогу сторонники традиционного подхода, поскольку именно хранящиеся в памяти человека знания на протяжении всей истории нашего биологического вида были краеугольным камнем его интеллектуального развития и образования. Вот только даже если вернуться к античной системе образования, полностью построенной на устном изложении и памяти, это никак не решит проблему — только проявит неадекватность авторов подобной инициативы.Аналогичная ситуация с пресловутым "клиповым мышлением", неспособностью молодого поколения долго концентрировать внимание на одном предмете или нежеланием читать книги. Увы, это вина не Болонской системы, а просто особенность мира, в котором мы живем — с его бешеными информационными потоками, технологическим прогрессом и масштабными общественно-культурными изменениями, пронизывающими каждую минуту нашей жизни. И запрет TikTok тут никак не поможет.В общем, можно долго обсуждать когнитивно-психологические особенности новых поколений, но всегда их причиной будет не чья-то злонамеренная воля по уничтожению рода человеческого, а те радикальные изменения, которые претерпевает наша цивилизация прямо сейчас.В подобной ситуации бессмысленно, бесполезно и даже опасно пытаться действовать методами, которые устарели еще тридцать лет назад.Так что отказаться от Болонской системы можно и, наверное, даже нужно — как неспециалист, не берусь судить. Главное, чтобы на ее место пришло что-то новое, соответствующее современным реалиям во всей их сложности, противоречивости и проблемности. Потому что слишком часто звучащий в этой связи лозунг "Назад — в прошлое!" грозит обернуться для страны куда большими угрозами, что есть сейчас.

https://ria.ru/20220524/minobrnauki-1790485575.html

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https://radiosputnik.ria.ru/20220525/zyuganov-1790668055.html

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авторы, россия, ссср, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), эльвира набиуллина, общество, образование, образование - общество, единый государственный экзамен (егэ)