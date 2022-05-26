Шольц выразил надежду на прекращение импорта российской нефти до конца года
Канцлер ФРГ Шольц выразил надежду на прекращение импорта российской нефти до конца года
Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Архивное фото
БЕРЛИН, 26 мая - РИА Новости. Германия рассчитывает к концу года прекратить импорт российской нефти, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая на всемирном экономическом форуме в Давосе.
"Мы делаем Германию и Европу независимой от импорта энергоносителей из России. В отношении угля это уже осенью будет уже решенным вопросом. Прекращение использования российской нефти мы хотим достичь к концу года. И по газу мы активно работаем над независимостью от России", - заявил Шольц. Он напомнил, что Германия развивает инфраструктуру терминалов приема сжиженного газа "никогда ранее не наблюдавшимися темпами".
Страны Евросоюза последовательно ввели уже пять пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В рамках готовящегося шестого пакета ЕС рассматривает возможность отказаться от российской нефти. Некоторые страны союза, в частности, Венгрия, блокируют его принятие из-за опасения негативного влияния данного шага на собственную экономику.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он. РФ не раз заявляла, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве "оружия".
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