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Шольц выразил надежду на прекращение импорта российской нефти до конца года - РИА Новости, 26.05.2022
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Шольц выразил надежду на прекращение импорта российской нефти до конца года
Шольц выразил надежду на прекращение импорта российской нефти до конца года - РИА Новости, 26.05.2022
Шольц выразил надежду на прекращение импорта российской нефти до конца года
Германия рассчитывает к концу года прекратить импорт российской нефти, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая на всемирном экономическом форуме в Давосе. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T14:08
2022-05-26T14:08
в мире
россия
германия
цены на нефть
евросоюз
олаф шольц
санкции в отношении россии
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БЕРЛИН, 26 мая - РИА Новости. Германия рассчитывает к концу года прекратить импорт российской нефти, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая на всемирном экономическом форуме в Давосе."Мы делаем Германию и Европу независимой от импорта энергоносителей из России. В отношении угля это уже осенью будет уже решенным вопросом. Прекращение использования российской нефти мы хотим достичь к концу года. И по газу мы активно работаем над независимостью от России", - заявил Шольц. Он напомнил, что Германия развивает инфраструктуру терминалов приема сжиженного газа "никогда ранее не наблюдавшимися темпами".Страны Евросоюза последовательно ввели уже пять пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В рамках готовящегося шестого пакета ЕС рассматривает возможность отказаться от российской нефти. Некоторые страны союза, в частности, Венгрия, блокируют его принятие из-за опасения негативного влияния данного шага на собственную экономику.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он. РФ не раз заявляла, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве "оружия".
https://ria.ru/20220523/afrika-1789288563.html
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в мире, россия, германия, цены на нефть, евросоюз, олаф шольц, санкции в отношении россии
14:08 26.05.2022
 
Шольц выразил надежду на прекращение импорта российской нефти до конца года

Канцлер ФРГ Шольц выразил надежду на прекращение импорта российской нефти до конца года

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкКанцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 26 мая - РИА Новости. Германия рассчитывает к концу года прекратить импорт российской нефти, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая на всемирном экономическом форуме в Давосе.
"Мы делаем Германию и Европу независимой от импорта энергоносителей из России. В отношении угля это уже осенью будет уже решенным вопросом. Прекращение использования российской нефти мы хотим достичь к концу года. И по газу мы активно работаем над независимостью от России", - заявил Шольц. Он напомнил, что Германия развивает инфраструктуру терминалов приема сжиженного газа "никогда ранее не наблюдавшимися темпами".
Сотрудник станции возле газовой трубы в Нигерии - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
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Страны Евросоюза последовательно ввели уже пять пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В рамках готовящегося шестого пакета ЕС рассматривает возможность отказаться от российской нефти. Некоторые страны союза, в частности, Венгрия, блокируют его принятие из-за опасения негативного влияния данного шага на собственную экономику.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он. РФ не раз заявляла, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве "оружия".
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В миреРоссияГерманияЦены на нефтьЕвросоюзОлаф ШольцСанкции в отношении России
 
 
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