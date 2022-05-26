https://ria.ru/20220526/neft-1790772253.html

Новак дал прогноз по добыче нефти в 2022 году

Новак дал прогноз по добыче нефти в 2022 году - РИА Новости, 26.05.2022

Новак дал прогноз по добыче нефти в 2022 году

Добыча нефти в России в 2022 году ожидается на уровне 480-500 миллионов тонн против 524 миллионов тонн годом ранее, то есть показатель снизится на 5-8%, но... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T09:32

2022-05-26T09:32

2022-05-26T09:36

экономика

цены на нефть

россия

александр новак

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ТЕГЕРАН, 26 мая - РИА Новости. Добыча нефти в России в 2022 году ожидается на уровне 480-500 миллионов тонн против 524 миллионов тонн годом ранее, то есть показатель снизится на 5-8%, но прогноз может измениться в зависимости от ситуации, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.Добыча нефти по итогам 2021 года составила 524 миллиона тонн. По оценке Минэкономразвития, в 2022 году показатель сократится в базовом сценарии на 9,3% - до 475,3 миллиона тонн, а в консервативном - на 17,2%, до 433,8 миллиона тонн.Комментируя данные министерства, Новак сказал: "Я думаю, что гораздо меньше будет снижение. У нас всего один месяц было снижение чуть выше 1 миллиона баррелей в сутки, сейчас уже ниже. Соответственно, я думаю, что дальше будет тоже восстановление"."В прошлом году у нас было 524 миллиона тонн. По моим оценкам, может быть 480-500. Это на сегодняшний день. Естественно, все может поменяться в зависимости от ситуации", - спрогнозировал вице-премьер уровень добычи нефти в 2022 году. Таким образом, по его ожиданиям, показатель может сократиться в диапазоне от 4,6% до 8,4%.

https://ria.ru/20220526/uyazvimost-1790751807.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, цены на нефть, россия, александр новак