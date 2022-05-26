https://ria.ru/20220526/nagasaki-1790793384.html

СМИ: представителей России не пригласили на церемонию памяти в Нагасаки

СМИ: представителей России не пригласили на церемонию памяти в Нагасаки - РИА Новости, 26.05.2022

СМИ: представителей России не пригласили на церемонию памяти в Нагасаки

Администрация Нагасаки решила не приглашать представителей России и Белоруссии на церемонию памяти жертв атомных бомбардировок, сообщило японское агентство... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T11:14

2022-05-26T11:14

2022-05-26T12:49

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белоруссия

япония

нагасаки (город)

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ТОКИО, 26 мая — РИА Новости. Администрация Нагасаки решила не приглашать представителей России и Белоруссии на церемонию памяти жертв атомных бомбардировок, сообщило японское агентство Киодо.Представители двух стран ежегодно участвовали в Мемориальной церемонии.В среду посол в Японии Михаил Галузин подтвердил, что власти Хиросимы также решили не звать российских представителей на мероприятие.На церемонию памяти жертв в Японии обычно приглашают лидеров ядерных держав и послов всех стран. Как сообщил Киодо один из организаторов из мэрии Хиросимы, в этом году планировалось вновь направить приглашение Владимиру Путину, но, по настоянию правительства, решили этого не делать. Это также затронуло посла Белоруссии.Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, от которых в общей сложности погибли 214 тысяч человек, стали единственными в истории случаями боевого применения ядерного оружия. Американцам внушали, что от атомного удара зависело прекращение войны и спасение от нападения японцев, на самом деле капитуляция была уже предрешена. Ответственности за уничтожение в 1945 году мирного населения японских городов никто не понес.

https://ria.ru/20170806/1499763357.html

https://ria.ru/20200603/1572361142.html

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хиросима (префектура)

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, хиросима (префектура), белоруссия, япония, нагасаки (город)