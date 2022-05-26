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СМИ: представителей России не пригласили на церемонию памяти в Нагасаки - РИА Новости, 26.05.2022
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СМИ: представителей России не пригласили на церемонию памяти в Нагасаки
СМИ: представителей России не пригласили на церемонию памяти в Нагасаки - РИА Новости, 26.05.2022
СМИ: представителей России не пригласили на церемонию памяти в Нагасаки
Администрация Нагасаки решила не приглашать представителей России и Белоруссии на церемонию памяти жертв атомных бомбардировок, сообщило японское агентство... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T11:14
2022-05-26T12:49
в мире
россия
хиросима (префектура)
белоруссия
япония
нагасаки (город)
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ТОКИО, 26 мая — РИА Новости. Администрация Нагасаки решила не приглашать представителей России и Белоруссии на церемонию памяти жертв атомных бомбардировок, сообщило японское агентство Киодо.Представители двух стран ежегодно участвовали в Мемориальной церемонии.В среду посол в Японии Михаил Галузин подтвердил, что власти Хиросимы также решили не звать российских представителей на мероприятие.На церемонию памяти жертв в Японии обычно приглашают лидеров ядерных держав и послов всех стран. Как сообщил Киодо один из организаторов из мэрии Хиросимы, в этом году планировалось вновь направить приглашение Владимиру Путину, но, по настоянию правительства, решили этого не делать. Это также затронуло посла Белоруссии.Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, от которых в общей сложности погибли 214 тысяч человек, стали единственными в истории случаями боевого применения ядерного оружия. Американцам внушали, что от атомного удара зависело прекращение войны и спасение от нападения японцев, на самом деле капитуляция была уже предрешена. Ответственности за уничтожение в 1945 году мирного населения японских городов никто не понес.
https://ria.ru/20170806/1499763357.html
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хиросима (префектура)
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в мире, россия, хиросима (префектура), белоруссия, япония, нагасаки (город)
11:14 26.05.2022 (обновлено: 12:49 26.05.2022)
 
СМИ: представителей России не пригласили на церемонию памяти в Нагасаки

Киодо: представителей России не пригласят на церемонию памяти жертв в Нагасаки

© Flickr / OiMaxФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© Flickr / OiMax
Флаг Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 26 мая — РИА Новости. Администрация Нагасаки решила не приглашать представителей России и Белоруссии на церемонию памяти жертв атомных бомбардировок, сообщило японское агентство Киодо.
Представители двух стран ежегодно участвовали в Мемориальной церемонии.
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В среду посол в Японии Михаил Галузин подтвердил, что власти Хиросимы также решили не звать российских представителей на мероприятие.
На церемонию памяти жертв в Японии обычно приглашают лидеров ядерных держав и послов всех стран. Как сообщил Киодо один из организаторов из мэрии Хиросимы, в этом году планировалось вновь направить приглашение Владимиру Путину, но, по настоянию правительства, решили этого не делать. Это также затронуло посла Белоруссии.
Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, от которых в общей сложности погибли 214 тысяч человек, стали единственными в истории случаями боевого применения ядерного оружия. Американцам внушали, что от атомного удара зависело прекращение войны и спасение от нападения японцев, на самом деле капитуляция была уже предрешена. Ответственности за уничтожение в 1945 году мирного населения японских городов никто не понес.
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