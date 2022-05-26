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Основатель "М.Видео" Тынкован покинул набсовет Х5 Group - РИА Новости, 26.05.2022
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Основатель "М.Видео" Тынкован покинул набсовет Х5 Group
Основатель "М.Видео" Тынкован покинул набсовет Х5 Group - РИА Новости, 26.05.2022
Основатель "М.Видео" Тынкован покинул набсовет Х5 Group
Основатель "М.Видео" Александр Тынкован покинул наблюдательный совет X5 Group, сообщил ритейлер. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T18:29
2022-05-26T19:17
экономика
коммерческая недвижимость
x5 retail group
fix price
пятерочка (сеть магазинов)
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Основатель "М.Видео" Александр Тынкован покинул наблюдательный совет X5 Group, сообщил ритейлер."Александр Тынкован подал в отставку с поста члена Наблюдательного совета Х5 с 25 мая 2022 года", - говорится в сообщении.В конце апреля Тынкован также покинул совет директоров Fix Price.X5 Group - крупнейший по объему выручки российский ритейлер. На 31 марта 2022 года под управлением компании находилось 19 479 магазинов. В состав компании входят магазины "Пятерочка", супермаркеты "Перекресток" и дискаунтеры "Чижик".
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экономика, коммерческая недвижимость, x5 retail group, fix price, пятерочка (сеть магазинов)
18:29 26.05.2022 (обновлено: 19:17 26.05.2022)
 
Основатель "М.Видео" Тынкован покинул набсовет Х5 Group

Ритейлер: основатель "М.Видео" Александр Тынкован покинул набсовет Х5 Group

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлександр Тынкован
Александр Тынкован - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Александр Тынкован . Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Основатель "М.Видео" Александр Тынкован покинул наблюдательный совет X5 Group, сообщил ритейлер.
"Александр Тынкован подал в отставку с поста члена Наблюдательного совета Х5 с 25 мая 2022 года", - говорится в сообщении.
В конце апреля Тынкован также покинул совет директоров Fix Price.
X5 Group - крупнейший по объему выручки российский ритейлер. На 31 марта 2022 года под управлением компании находилось 19 479 магазинов. В состав компании входят магазины "Пятерочка", супермаркеты "Перекресток" и дискаунтеры "Чижик".
Покупатель в магазине М.видео - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
29 апреля, 10:15
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ЭкономикаКоммерческая недвижимостьX5 Retail GroupFix PriceПятерочка (сеть магазинов)
 
 
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