https://ria.ru/20220526/mvideo-1790938738.html

Основатель "М.Видео" Тынкован покинул набсовет Х5 Group

Основатель "М.Видео" Тынкован покинул набсовет Х5 Group - РИА Новости, 26.05.2022

Основатель "М.Видео" Тынкован покинул набсовет Х5 Group

Основатель "М.Видео" Александр Тынкован покинул наблюдательный совет X5 Group, сообщил ритейлер. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T18:29

2022-05-26T18:29

2022-05-26T19:17

экономика

коммерческая недвижимость

x5 retail group

fix price

пятерочка (сеть магазинов)

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Основатель "М.Видео" Александр Тынкован покинул наблюдательный совет X5 Group, сообщил ритейлер."Александр Тынкован подал в отставку с поста члена Наблюдательного совета Х5 с 25 мая 2022 года", - говорится в сообщении.В конце апреля Тынкован также покинул совет директоров Fix Price.X5 Group - крупнейший по объему выручки российский ритейлер. На 31 марта 2022 года под управлением компании находилось 19 479 магазинов. В состав компании входят магазины "Пятерочка", супермаркеты "Перекресток" и дискаунтеры "Чижик".

https://ria.ru/20220429/mvideo-1786079899.html

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, коммерческая недвижимость, x5 retail group, fix price, пятерочка (сеть магазинов)