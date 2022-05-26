https://ria.ru/20220526/mvideo-1790938738.html
Основатель "М.Видео" Тынкован покинул набсовет Х5 Group
Основатель "М.Видео" Тынкован покинул набсовет Х5 Group - РИА Новости, 26.05.2022
Основатель "М.Видео" Тынкован покинул набсовет Х5 Group
Основатель "М.Видео" Александр Тынкован покинул наблюдательный совет X5 Group, сообщил ритейлер. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T18:29
2022-05-26T18:29
2022-05-26T19:17
экономика
коммерческая недвижимость
x5 retail group
fix price
пятерочка (сеть магазинов)
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Основатель "М.Видео" Александр Тынкован покинул наблюдательный совет X5 Group, сообщил ритейлер."Александр Тынкован подал в отставку с поста члена Наблюдательного совета Х5 с 25 мая 2022 года", - говорится в сообщении.В конце апреля Тынкован также покинул совет директоров Fix Price.X5 Group - крупнейший по объему выручки российский ритейлер. На 31 марта 2022 года под управлением компании находилось 19 479 магазинов. В состав компании входят магазины "Пятерочка", супермаркеты "Перекресток" и дискаунтеры "Чижик".
https://ria.ru/20220429/mvideo-1786079899.html
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экономика, коммерческая недвижимость, x5 retail group, fix price, пятерочка (сеть магазинов)
18:29 26.05.2022 (обновлено: 19:17 26.05.2022)
Основатель "М.Видео" Тынкован покинул набсовет Х5 Group
Ритейлер: основатель "М.Видео" Александр Тынкован покинул набсовет Х5 Group