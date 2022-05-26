https://ria.ru/20220526/mvd-1790867928.html

В Москве возбудили 164 уголовных дела на мошенников-"брокеров"

В Москве возбудили 164 уголовных дела на мошенников-"брокеров" - РИА Новости, 26.05.2022

В Москве возбудили 164 уголовных дела на мошенников-"брокеров"

В Москве возбудили 164 уголовных дела на мошенников, укравших у клиентов более чем 200 миллионов рублей под видом предоставления брокерских услуг, организаторы... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T15:12

2022-05-26T15:12

2022-05-26T15:41

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

жилье

мошенники

ирина волк

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. В Москве возбудили 164 уголовных дела на мошенников, укравших у клиентов более чем 200 миллионов рублей под видом предоставления брокерских услуг, организаторы в розыске, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.По предварительным данным, что злоумышленники в печатных изданиях и в интернете размещали объявления, приглашая принять участие в инвестиционной деятельности. Они обещали потенциальным клиентам высокий доход от операций с ценными бумагами зарубежных эмитентов на фондовых рынках. Как рассказала Волк, от имени российских фирм и ряда офшорных компаний соучастники заключали с гражданами договоры на брокерское обслуживание, а также на доверительное управление активами. Однако услуги не оказывались, а деньги аферисты похищали.По ее словам, установлены четверо организаторов и шестеро участников сообщества, в настоящее время трое из них объявлены в международный розыск, один – в федеральный.

https://radiosputnik.ria.ru/20220525/samara-1790616311.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), жилье, мошенники, ирина волк