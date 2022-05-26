https://ria.ru/20220526/mvd-1790867928.html
В Москве возбудили 164 уголовных дела на мошенников-"брокеров"
В Москве возбудили 164 уголовных дела на мошенников-"брокеров" - РИА Новости, 26.05.2022
В Москве возбудили 164 уголовных дела на мошенников-"брокеров"
В Москве возбудили 164 уголовных дела на мошенников, укравших у клиентов более чем 200 миллионов рублей под видом предоставления брокерских услуг, организаторы... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T15:12
2022-05-26T15:12
2022-05-26T15:41
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
жилье
мошенники
ирина волк
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. В Москве возбудили 164 уголовных дела на мошенников, укравших у клиентов более чем 200 миллионов рублей под видом предоставления брокерских услуг, организаторы в розыске, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.По предварительным данным, что злоумышленники в печатных изданиях и в интернете размещали объявления, приглашая принять участие в инвестиционной деятельности. Они обещали потенциальным клиентам высокий доход от операций с ценными бумагами зарубежных эмитентов на фондовых рынках. Как рассказала Волк, от имени российских фирм и ряда офшорных компаний соучастники заключали с гражданами договоры на брокерское обслуживание, а также на доверительное управление активами. Однако услуги не оказывались, а деньги аферисты похищали.По ее словам, установлены четверо организаторов и шестеро участников сообщества, в настоящее время трое из них объявлены в международный розыск, один – в федеральный.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), жилье, мошенники, ирина волк
15:12 26.05.2022 (обновлено: 15:41 26.05.2022)
В Москве возбудили 164 уголовных дела на мошенников-"брокеров"
МВД возбудило 164 уголовных дела на мошенников, похитивших более 200 миллионов рублей
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. В Москве возбудили 164 уголовных дела на мошенников, укравших у клиентов более чем 200 миллионов рублей под видом предоставления брокерских услуг, организаторы в розыске, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По предварительным данным, что злоумышленники в печатных изданиях и в интернете размещали объявления, приглашая принять участие в инвестиционной деятельности. Они обещали потенциальным клиентам высокий доход от операций с ценными бумагами зарубежных эмитентов на фондовых рынках. Как рассказала Волк, от имени российских фирм и ряда офшорных компаний соучастники заключали с гражданами договоры на брокерское обслуживание, а также на доверительное управление активами. Однако услуги не оказывались, а деньги аферисты похищали.
"По версии следствия, от действий злоумышленников пострадало более 160 граждан, а сумма причиненного им ущерба превысила 200 миллионов рублей. Возбуждено 164 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ, которые соединены в одно производство, а также уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частями 1 и 2 статьи 210 УК РФ", - рассказала Волк.
По ее словам, установлены четверо организаторов и шестеро участников сообщества, в настоящее время трое из них объявлены в международный розыск, один – в федеральный.