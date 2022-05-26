https://ria.ru/20220526/museum-1790780401.html

Еврейский музей открывает новое библиотечное пространство

Еврейский музей открывает новое библиотечное пространство - РИА Новости, 26.05.2022

Еврейский музей открывает новое библиотечное пространство

Еврейский музей и центр толерантности открывает новое библиотечное пространство, сообщает пресс-служба институции. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T11:45

2022-05-26T11:45

2022-05-26T11:45

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Еврейский музей и центр толерантности открывает новое библиотечное пространство, сообщает пресс-служба институции. "В четверг 26 мая, в канун Всероссийского дня библиотек, состоится официальное открытие нового библиотечного пространства в Еврейском музее и центре толерантности", — говорится в сообщении.Это "крупнейшее собрание еврейских книжных коллекций, не имеющее аналогов в России", рассказали в музее. Посетители смогут работать с произведениями библиотеки Шнеерсона, Дома еврейской книги и Исследовательского центра Еврейского музея.Библиотека Шнеерсона – собрание, большая часть книг которого написана на древнееврейском, идише и арамейском языках и посвящена вопросам еврейского религиозного законодательства и практике иудаизма. "Отдел Российской государственной библиотеки в Еврейском музее и центре толерантности создан в 2013 году специально для хранения этой коллекции и работы с ней. Все книги оцифрованы и доступны читателям, в том числе, в электронном виде в Электронной библиотеке РГБ", — объяснили в пресс-службе.Собрание Дома еврейской книги не менее крупно и значимо — общее число единиц хранения, включая периодику и издания на иностранных языках, превышает 15 тысяч экземпляров. Библиотека Исследовательского центра насчитывает более пяти с половиной тысяч произведений, в том числе издания на 20 языках мира, среди которых иврит, идиш, русский, английский, французский и немецкий. "Самые старые книги, хранящиеся в фонде, относятся к первой половине XIX века", — рассказали в музее.

https://ria.ru/20220519/knigi-1789536187.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, российская государственная библиотека, российский еврейский музей толерантности, книги, музеи