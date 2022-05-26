11:56 26.05.2022 (обновлено: 14:57 26.05.2022)
Собянин опроверг слухи о возобновлении производства старых "Москвичей"
Собянин: на бывшем заводе "Рено" будут производить не старые, а новые модели "Москвича"
Автомобиль "Москвич-2141". Архивное фото
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Старые модели автомобиля "Москвич" не будут выпускать на бывшем заводе "Рено", сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Мы очень боялись потерять завод, один из лучших в стране, и, к сожалению, так произошло, "Рено" попрощался с нами. Но мы все-таки решили попробовать доставить эту компетенцию, вспомнить про "Москвич", — заявил он во время выступления на суперфинале конкурса "Лидеры России".
По его словам, речь идет не о старых образцах автомобилей, а о создании современных моделей с переходом на электромобили. Для этого понадобится помощь международных партнеров, добавил глава города.
На прошлой неделе состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Renault. Доля в АвтоВАЗе перешла ФГУП "НАМИ", завод "Рено Россия" — Москве. Как заявил Собянин, на предприятии планируют производить легковые автомобили под историческим брендом "Москвич" — сначала с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе — и электромобили.