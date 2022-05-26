https://ria.ru/20220526/moskvich-1790806320.html

Собянин опроверг слухи о возобновлении производства старых "Москвичей"

Собянин опроверг слухи о возобновлении производства старых "Москвичей" - РИА Новости, 26.05.2022

Собянин опроверг слухи о возобновлении производства старых "Москвичей"

Старые модели автомобиля "Москвич" не будут выпускать на бывшем заводе "Рено", сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T11:56

2022-05-26T11:56

2022-05-26T14:57

авто

экономика

москва

научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"

сергей собянин

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Старые модели автомобиля "Москвич" не будут выпускать на бывшем заводе "Рено", сообщил мэр столицы Сергей Собянин.По его словам, речь идет не о старых образцах автомобилей, а о создании современных моделей с переходом на электромобили. Для этого понадобится помощь международных партнеров, добавил глава города.На прошлой неделе состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Renault. Доля в АвтоВАЗе перешла ФГУП "НАМИ", завод "Рено Россия" — Москве. Как заявил Собянин, на предприятии планируют производить легковые автомобили под историческим брендом "Москвич" — сначала с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе — и электромобили.

https://ria.ru/20220519/avto-1789453297.html

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

авто, экономика, москва, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", сергей собянин