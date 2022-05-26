Рейтинг@Mail.ru
Собянин опроверг слухи о возобновлении производства старых "Москвичей" - РИА Новости, 26.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220526/moskvich-1790806320.html
Собянин опроверг слухи о возобновлении производства старых "Москвичей"
Собянин опроверг слухи о возобновлении производства старых "Москвичей" - РИА Новости, 26.05.2022
Собянин опроверг слухи о возобновлении производства старых "Москвичей"
Старые модели автомобиля "Москвич" не будут выпускать на бывшем заводе "Рено", сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T11:56
2022-05-26T14:57
авто
экономика
москва
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
сергей собянин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19126/67/191266708_0:718:1965:1823_1920x0_80_0_0_4b00471ab2769abb4586f0e53de3ccb3.jpg
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Старые модели автомобиля "Москвич" не будут выпускать на бывшем заводе "Рено", сообщил мэр столицы Сергей Собянин.По его словам, речь идет не о старых образцах автомобилей, а о создании современных моделей с переходом на электромобили. Для этого понадобится помощь международных партнеров, добавил глава города.На прошлой неделе состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Renault. Доля в АвтоВАЗе перешла ФГУП "НАМИ", завод "Рено Россия" — Москве. Как заявил Собянин, на предприятии планируют производить легковые автомобили под историческим брендом "Москвич" — сначала с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе — и электромобили.
https://ria.ru/20220519/avto-1789453297.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19126/67/191266708_0:525:1965:1999_1920x0_80_0_0_b294041849269ed80d260728ba2d7124.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, экономика, москва, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", сергей собянин
11:56 26.05.2022 (обновлено: 14:57 26.05.2022)
 
Собянин опроверг слухи о возобновлении производства старых "Москвичей"

Собянин: на бывшем заводе "Рено" будут производить не старые, а новые модели "Москвича"

© РИА Новости / В. Князев / Перейти в фотобанкАвтомобиль "Москвич-2141"
Автомобиль Москвич-2141 - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / В. Князев
Перейти в фотобанк
Автомобиль "Москвич-2141". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Старые модели автомобиля "Москвич" не будут выпускать на бывшем заводе "Рено", сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы очень боялись потерять завод, один из лучших в стране, и, к сожалению, так произошло, "Рено" попрощался с нами. Но мы все-таки решили попробовать доставить эту компетенцию, вспомнить про "Москвич", — заявил он во время выступления на суперфинале конкурса "Лидеры России".

По его словам, речь идет не о старых образцах автомобилей, а о создании современных моделей с переходом на электромобили. Для этого понадобится помощь международных партнеров, добавил глава города.
На прошлой неделе состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Renault. Доля в АвтоВАЗе перешла ФГУП "НАМИ", завод "Рено Россия" — Москве. Как заявил Собянин, на предприятии планируют производить легковые автомобили под историческим брендом "Москвич" — сначала с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе — и электромобили.
Автомобиль Москвич-412, который принимает участие в ралли ретро-автомобилей в Москве - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 13:35
СМИ: производство "Москвичей" может возобновиться на китайской платформе
 
АвтоЭкономикаМоскваНаучно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"Сергей Собянин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала