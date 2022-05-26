13:00 26.05.2022 (обновлено: 14:59 26.05.2022)
В Кремле рассказали, что ждут от Киева принятия российских требований
Пресс-секретарь Песков заявил, что Москва ждет от Киева принятия озвученных ею требований
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Москва ждет от Киева принятия озвученных Россией требований и осознания реальной ситуации, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Москва ждет от Киева принятия требований Москвы и осознания ситуации де-факто, реальной ситуации, которая существует", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, каких уступок ждет Москва от Киева.
"Это не территориальные уступки. Киеву нужно, еще раз повторяю, признать ситуацию де-факто и просто трезво оценить", - уточнил Песков, отвечая на вопрос о том, касается ли это и территориальных уступок.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.