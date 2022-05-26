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В Кремле рассказали, что ждут от Киева принятия российских требований - РИА Новости, 26.05.2022
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В Кремле рассказали, что ждут от Киева принятия российских требований
В Кремле рассказали, что ждут от Киева принятия российских требований - РИА Новости, 26.05.2022
В Кремле рассказали, что ждут от Киева принятия российских требований
Москва ждет от Киева принятия озвученных Россией требований и осознания реальной ситуации, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T13:00
2022-05-26T14:59
в мире
владимир путин
киев
россия
москва
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Москва ждет от Киева принятия озвученных Россией требований и осознания реальной ситуации, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это не территориальные уступки. Киеву нужно, еще раз повторяю, признать ситуацию де-факто и просто трезво оценить", - уточнил Песков, отвечая на вопрос о том, касается ли это и территориальных уступок.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, киев, россия, москва, дмитрий песков
13:00 26.05.2022 (обновлено: 14:59 26.05.2022)
 
В Кремле рассказали, что ждут от Киева принятия российских требований

Пресс-секретарь Песков заявил, что Москва ждет от Киева принятия озвученных ею требований

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Москва ждет от Киева принятия озвученных Россией требований и осознания реальной ситуации, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Москва ждет от Киева принятия требований Москвы и осознания ситуации де-факто, реальной ситуации, которая существует", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, каких уступок ждет Москва от Киева.

"Это не территориальные уступки. Киеву нужно, еще раз повторяю, признать ситуацию де-факто и просто трезво оценить", - уточнил Песков, отвечая на вопрос о том, касается ли это и территориальных уступок.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 18:11Специальная военная операция на Украине
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