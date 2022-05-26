https://ria.ru/20220526/morozovy-1790843390.html

Объявлено, когда откроют продажу билетов на выставку коллекции Морозовых

Объявлено, когда откроют продажу билетов на выставку коллекции Морозовых - РИА Новости, 26.05.2022

Объявлено, когда откроют продажу билетов на выставку коллекции Морозовых

Стало известно, когда стартует продажа билетов на выставку "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых", которая открывается в ГМИИ имени Пушкина 28 июня... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T14:20

2022-05-26T14:20

2022-05-26T14:20

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Стало известно, когда стартует продажа билетов на выставку "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых", которая открывается в ГМИИ имени Пушкина 28 июня. Об этом сообщила директор музея Марина Лошак.Экспозиция будет полнее, чем аналогичная выставка, проходившая в парижском фонде Louis Vuitton. В частности, в нее войдет недавно отреставрированное полотно "Красные виноградники в Арле" Винсента Ван Гога.Будут показаны 73 работы из Эрмитажа, 71 – из Третьяковской галереи и 113 – из ГМИИ. Таким образом, здесь будет представлено более 600 экспонатов, в числе которых около 260 произведений живописи, графики и скульптуры, предметы декоративно-прикладного искусства, книги, фотографии, архивные материалы.Зрители увидят работы Камиля Писсарро, Пьера Огюста Ренуара, Клода Моне, Поля Синьяка, Поля Гогена, Анри Матисса, Пабло Пикассо, Виктора Васнецова, Константина Коровина, Исаака Левитана, Марка Шагала, Бориса Кустодиева, Валентина Серова, Сергея Виноградова.

https://ria.ru/20220525/tretyakovka-1790599663.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, винсент ван гог, клод моне, поль гоген, louis vuitton, третьяковская галерея, выставки, музеи, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина