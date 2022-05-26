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В Баренцевом море перевернулось маломерное судно - РИА Новости, 26.05.2022
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В Баренцевом море перевернулось маломерное судно
В Баренцевом море перевернулось маломерное судно - РИА Новости, 26.05.2022
В Баренцевом море перевернулось маломерное судно
Катер с двумя пассажирами на борту перевернулся в Мотовском заливе Баренцева моря, спасатели ведут поиск на акватории, сообщили в северо-западной транспортной... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T15:08
2022-05-26T15:08
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
россия
баренцево море
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МУРМАНСК, 26 мая – РИА Новости. Катер с двумя пассажирами на борту перевернулся в Мотовском заливе Баренцева моря, спасатели ведут поиск на акватории, сообщили в северо-западной транспортной прокуратуре, которая проводит проверку в связи с этим происшествием.Известно, что судно потерпело бедствие в Мотовском заливе около 10.50 (совпадает с мск). "По предварительным данным, на борту катера ТТ-1369 находились 2 человека, судно перевернулось. В районе происшествия работают спасатели", - говорится в сообщении.Как сообщили в региональном ГУ МЧС, к месту происшествия на оказание помощи было направлено два частных маломерных судна и одно судно вспомогательного флота Северного флота РФ."В настоящее время маломерными суднами проводится обследование водной акватории в районе крушения маломерного судна", - отметили в МЧС.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия, баренцево море
15:08 26.05.2022
 
В Баренцевом море перевернулось маломерное судно

В Баренцевом море перевернулось маломерное судно c двумя пассажирами

© Pixabay / Pixabay/ninabootsБаренцево море
Баренцево море - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© Pixabay / Pixabay/ninaboots
Баренцево море . Архивное фото
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МУРМАНСК, 26 мая – РИА Новости. Катер с двумя пассажирами на борту перевернулся в Мотовском заливе Баренцева моря, спасатели ведут поиск на акватории, сообщили в северо-западной транспортной прокуратуре, которая проводит проверку в связи с этим происшествием.
Известно, что судно потерпело бедствие в Мотовском заливе около 10.50 (совпадает с мск). "По предварительным данным, на борту катера ТТ-1369 находились 2 человека, судно перевернулось. В районе происшествия работают спасатели", - говорится в сообщении.
Как сообщили в региональном ГУ МЧС, к месту происшествия на оказание помощи было направлено два частных маломерных судна и одно судно вспомогательного флота Северного флота РФ.
"В настоящее время маломерными суднами проводится обследование водной акватории в районе крушения маломерного судна", - отметили в МЧС.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияРоссияБаренцево море
 
 
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