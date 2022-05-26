07:01 26.05.2022 (обновлено: 09:25 26.05.2022)
В Запорожье заявили, что Украина навсегда потеряла выход к Азовскому морю
Представитель Запорожской ВГА Рогов: Украина навсегда потеряла выход к Азовскому морю
Бердянск. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая — РИА Новости. Украина навсегда потеряла выход к Азовскому морю, так как Запорожская и Херсонская области никогда не вернутся под ее контроль, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов.
"Азовское море навсегда потеряно для Украины. Порты в Запорожской и Херсонской области никогда больше не будут украинскими. Уверен, что после воссоединения наших регионов с Россией Азовское море снова, как это было и раньше, станет исключительно внутренним морем Российской Федерации", — сказал собеседник агентства.
Как заявлял 23 мая постпред Крыма при президенте и вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов, после освобождения Мариуполя статус Азовского моря изменился, оно стало морем совместного пользования России и Донецкой Народной Республики.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформировали военно-гражданские администрации.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как подчеркивают в Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.