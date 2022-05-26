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В Запорожье заявили, что Украина навсегда потеряла выход к Азовскому морю

В Запорожье заявили, что Украина навсегда потеряла выход к Азовскому морю - РИА Новости, 26.05.2022

В Запорожье заявили, что Украина навсегда потеряла выход к Азовскому морю

Украина навсегда потеряла выход к Азовскому морю, так как Запорожская и Херсонская области никогда не вернутся под ее контроль, заявил РИА Новости член главного РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T07:01

2022-05-26T07:01

2022-05-26T09:25

специальная военная операция на украине

украина

россия

азовское море

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая — РИА Новости. Украина навсегда потеряла выход к Азовскому морю, так как Запорожская и Херсонская области никогда не вернутся под ее контроль, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов.Как заявлял 23 мая постпред Крыма при президенте и вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов, после освобождения Мариуполя статус Азовского моря изменился, оно стало морем совместного пользования России и Донецкой Народной Республики.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформировали военно-гражданские администрации.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как подчеркивают в Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220526/rossiya-1790759999.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

украина, россия, азовское море, в мире