Рейтинг@Mail.ru
В Запорожье заявили, что Украина навсегда потеряла выход к Азовскому морю - РИА Новости, 26.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220526/more-1790759787.html
В Запорожье заявили, что Украина навсегда потеряла выход к Азовскому морю
В Запорожье заявили, что Украина навсегда потеряла выход к Азовскому морю - РИА Новости, 26.05.2022
В Запорожье заявили, что Украина навсегда потеряла выход к Азовскому морю
Украина навсегда потеряла выход к Азовскому морю, так как Запорожская и Херсонская области никогда не вернутся под ее контроль, заявил РИА Новости член главного РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T07:01
2022-05-26T09:25
специальная военная операция на украине
украина
россия
азовское море
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790767258_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_3787c98388fff638c1a1e834396c5270.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая — РИА Новости. Украина навсегда потеряла выход к Азовскому морю, так как Запорожская и Херсонская области никогда не вернутся под ее контроль, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов.Как заявлял 23 мая постпред Крыма при президенте и вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов, после освобождения Мариуполя статус Азовского моря изменился, оно стало морем совместного пользования России и Донецкой Народной Республики.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформировали военно-гражданские администрации.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как подчеркивают в Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220526/rossiya-1790759999.html
украина
россия
азовское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790767258_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1eb99ce0c1b95f6128ddb49afc14e412.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, азовское море, в мире
07:01 26.05.2022 (обновлено: 09:25 26.05.2022)
 
В Запорожье заявили, что Украина навсегда потеряла выход к Азовскому морю

Представитель Запорожской ВГА Рогов: Украина навсегда потеряла выход к Азовскому морю

© AFP 2022 / Andrey BorodulinБердянск
Бердянск - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© AFP 2022 / Andrey Borodulin
Бердянск. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая — РИА Новости. Украина навсегда потеряла выход к Азовскому морю, так как Запорожская и Херсонская области никогда не вернутся под ее контроль, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов.

"Азовское море навсегда потеряно для Украины. Порты в Запорожской и Херсонской области никогда больше не будут украинскими. Уверен, что после воссоединения наших регионов с Россией Азовское море снова, как это было и раньше, станет исключительно внутренним морем Российской Федерации", — сказал собеседник агентства.

Как заявлял 23 мая постпред Крыма при президенте и вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов, после освобождения Мариуполя статус Азовского моря изменился, оно стало морем совместного пользования России и Донецкой Народной Республики.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформировали военно-гражданские администрации.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как подчеркивают в Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Военнослужащий и местные жители в Херсоне - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
07:04Специальная военная операция на Украине
Россия никогда не уйдет с освобожденных территорий, заявили в Госдуме
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияАзовское мореВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала