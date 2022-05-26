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МИД Молдавии подтвердил, что Кишинев обсуждает закупки западного вооружения - РИА Новости, 26.05.2022
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МИД Молдавии подтвердил, что Кишинев обсуждает закупки западного вооружения
МИД Молдавии подтвердил, что Кишинев обсуждает закупки западного вооружения - РИА Новости, 26.05.2022
МИД Молдавии подтвердил, что Кишинев обсуждает закупки западного вооружения
Министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску заявил в интервью зарубежным СМИ, что власти страны обсуждают вопросы по закупкам западного вооружения. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T23:04
2022-05-26T23:04
в мире
лиз трасс
майя санду
молдавия
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чехия
нато
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КИШИНЕВ, 26 мая – РИА Новости. Министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску заявил в интервью зарубежным СМИ, что власти страны обсуждают вопросы по закупкам западного вооружения.Ранее глава британского МИД Лиз Трасс в интервью Telegraph заявила, что Великобритания и другие страны НАТО обсуждают возможность поставок вооружений Молдавии.Глава молдавского МИДа разместил в четверг пост в своем Telegram-канале, в котором сообщил, что в ходе своего визита в Чехию он рассказал в интервью на радио, что власти страны продолжат свои усилия в продвижении реформ и в сближении с ЕС.Позже молдавские Telegram-каналы привели расширенную цитату министра о возможных западных военных поставках в республику. В&nbsp;интервью, о котором Попескe сообщил в своем Telegram-канале, он подчеркнул, что в Кишиневе "понимают, что надо улучшить способности к обеспечению собственной безопасности"."Такие дискуссии есть, они ведутся&nbsp;внутри страны относительно последующих шагов в том, как нам адаптироваться к более угрожающей геополитической среде, но мы не обсуждаем в конкретных терминах на этом этапе о поставках летального оружия НАТО. Когда правительство примет решение, оно сообщит всем, какие у него планы", - заявил Попеску.Ранее правительство Молдавии дало отрицательное заключение законопроекту "О статусе постоянного нейтралитета", который выдвинул оппозиционный Блок коммунистов и социалистов (БКС), а президент страны Майя Санду заявила гражданам, что, соблюдая нейтралитет, республика якобы остается уязвимой, отметив, что они могут изменить ситуацию, если выразят желание изменить конституцию.
https://ria.ru/20220521/emigratsiya-1789839555.html
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в мире, лиз трасс, майя санду, молдавия, великобритания, чехия, нато, евросоюз
23:04 26.05.2022
 
МИД Молдавии подтвердил, что Кишинев обсуждает закупки западного вооружения

Глава МИД Нику Попеску заявил, что Кишинев обсуждает закупки западного вооружения

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску
Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску . Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 26 мая – РИА Новости. Министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску заявил в интервью зарубежным СМИ, что власти страны обсуждают вопросы по закупкам западного вооружения.
Ранее глава британского МИД Лиз Трасс в интервью Telegraph заявила, что Великобритания и другие страны НАТО обсуждают возможность поставок вооружений Молдавии.
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Глава молдавского МИДа разместил в четверг пост в своем Telegram-канале, в котором сообщил, что в ходе своего визита в Чехию он рассказал в интервью на радио, что власти страны продолжат свои усилия в продвижении реформ и в сближении с ЕС.
Позже молдавские Telegram-каналы привели расширенную цитату министра о возможных западных военных поставках в республику. В интервью, о котором Попескe сообщил в своем Telegram-канале, он подчеркнул, что в Кишиневе "понимают, что надо улучшить способности к обеспечению собственной безопасности".
"Такие дискуссии есть, они ведутся внутри страны относительно последующих шагов в том, как нам адаптироваться к более угрожающей геополитической среде, но мы не обсуждаем в конкретных терминах на этом этапе о поставках летального оружия НАТО. Когда правительство примет решение, оно сообщит всем, какие у него планы", - заявил Попеску.
Ранее правительство Молдавии дало отрицательное заключение законопроекту "О статусе постоянного нейтралитета", который выдвинул оппозиционный Блок коммунистов и социалистов (БКС), а президент страны Майя Санду заявила гражданам, что, соблюдая нейтралитет, республика якобы остается уязвимой, отметив, что они могут изменить ситуацию, если выразят желание изменить конституцию.
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