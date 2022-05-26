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Молдавия ратифицировала соглашение о получении кредита от Польши - РИА Новости, 26.05.2022
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Молдавия ратифицировала соглашение о получении кредита от Польши
Молдавия ратифицировала соглашение о получении кредита от Польши - РИА Новости, 26.05.2022
Молдавия ратифицировала соглашение о получении кредита от Польши
Парламент Молдавии на заседании в четверг ратифицировал соглашение о получении кредита от правительства Польши в размере 20 миллионов евро под 0,01% годовых на... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T19:43
2022-05-26T19:43
польша
молдавия
варшава
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КИШИНЕВ, 26 мая — РИА Новости. Парламент Молдавии на заседании в четверг ратифицировал соглашение о получении кредита от правительства Польши в размере 20 миллионов евро под 0,01% годовых на 20 лет, сообщила пресс-служба законодательного органа.Кредитное соглашение между правительствами Молдавии и Польши было подписано 8 апреля 2022 года в Варшаве главами двух правительств.Деньги будут переданы единым траншем в течение ближайших трех месяцев. Кредит выдан под 0,01% годовых на 20 лет.
https://ria.ru/20220520/kredit-1789764789.html
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польша, молдавия, варшава, в мире
19:43 26.05.2022
 
Молдавия ратифицировала соглашение о получении кредита от Польши

Молдавия ратифицировала соглашение о получении кредита от Польши на 20 миллионов евро

© Depositphotos / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© Depositphotos / Leonid Andronov
Триумфальная арка в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 26 мая — РИА Новости. Парламент Молдавии на заседании в четверг ратифицировал соглашение о получении кредита от правительства Польши в размере 20 миллионов евро под 0,01% годовых на 20 лет, сообщила пресс-служба законодательного органа.
Кредитное соглашение между правительствами Молдавии и Польши было подписано 8 апреля 2022 года в Варшаве главами двух правительств.
"Парламент ратифицировал сегодня кредитное соглашение между Республикой Молдова и Польшей на 20 миллионов евро. Деньги будут предоставлены Польшей на финансирование потребностей государственного бюджета, в том числе на управление потоком беженцев с Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента.
Деньги будут переданы единым траншем в течение ближайших трех месяцев. Кредит выдан под 0,01% годовых на 20 лет.
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