https://ria.ru/20220526/moldaviya-1790960104.html

Молдавия ратифицировала соглашение о получении кредита от Польши

Молдавия ратифицировала соглашение о получении кредита от Польши - РИА Новости, 26.05.2022

Молдавия ратифицировала соглашение о получении кредита от Польши

Парламент Молдавии на заседании в четверг ратифицировал соглашение о получении кредита от правительства Польши в размере 20 миллионов евро под 0,01% годовых на... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T19:43

2022-05-26T19:43

2022-05-26T19:43

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КИШИНЕВ, 26 мая — РИА Новости. Парламент Молдавии на заседании в четверг ратифицировал соглашение о получении кредита от правительства Польши в размере 20 миллионов евро под 0,01% годовых на 20 лет, сообщила пресс-служба законодательного органа.Кредитное соглашение между правительствами Молдавии и Польши было подписано 8 апреля 2022 года в Варшаве главами двух правительств.Деньги будут переданы единым траншем в течение ближайших трех месяцев. Кредит выдан под 0,01% годовых на 20 лет.

https://ria.ru/20220520/kredit-1789764789.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

польша, молдавия, варшава, в мире