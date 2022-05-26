https://ria.ru/20220526/moldaviya-1790960104.html
Молдавия ратифицировала соглашение о получении кредита от Польши
Молдавия ратифицировала соглашение о получении кредита от Польши - РИА Новости, 26.05.2022
Молдавия ратифицировала соглашение о получении кредита от Польши
Парламент Молдавии на заседании в четверг ратифицировал соглашение о получении кредита от правительства Польши в размере 20 миллионов евро под 0,01% годовых на... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T19:43
2022-05-26T19:43
2022-05-26T19:43
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КИШИНЕВ, 26 мая — РИА Новости. Парламент Молдавии на заседании в четверг ратифицировал соглашение о получении кредита от правительства Польши в размере 20 миллионов евро под 0,01% годовых на 20 лет, сообщила пресс-служба законодательного органа.Кредитное соглашение между правительствами Молдавии и Польши было подписано 8 апреля 2022 года в Варшаве главами двух правительств.Деньги будут переданы единым траншем в течение ближайших трех месяцев. Кредит выдан под 0,01% годовых на 20 лет.
https://ria.ru/20220520/kredit-1789764789.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, молдавия, варшава, в мире
Молдавия ратифицировала соглашение о получении кредита от Польши
Молдавия ратифицировала соглашение о получении кредита от Польши на 20 миллионов евро