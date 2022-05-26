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Додон обвинил молдавскую власть в желании ликвидировать оппозицию - РИА Новости, 26.05.2022
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Додон обвинил молдавскую власть в желании ликвидировать оппозицию
Додон обвинил молдавскую власть в желании ликвидировать оппозицию - РИА Новости, 26.05.2022
Додон обвинил молдавскую власть в желании ликвидировать оппозицию
Обвиняемый в коррупции и государственной измене экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что власти хотят ликвидировать силы оппозиции в лице Партии... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T18:22
2022-05-26T18:22
в мире
молдавия
игорь додон
майя санду
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КИШИНЕВ, 26 мая — РИА Новости. Обвиняемый в коррупции и государственной измене экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что власти хотят ликвидировать силы оппозиции в лице Партии социалистов.Сотрудники антикоррупционной прокуратуры во вторник задержали на 72 часа Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. В среду ему были предъявлены официальные обвинения, прокуратура хочет поместить Додона под предварительный арест на 30 суток, но суд постановил, что он проведет этот срок под домашним арестом."Власть хочет ликвидировать силы оппозиции, потому что в дело вовлечена и Партия социалистов. Ликвидировать хотят не только лидера, а всю Партию социалистов, которую я в прошлом возглавлял", - заявил Додон журналистам. По его словам, руководство страны решило устроить "шоу", чтобы отвлечь граждан от насущных проблем в виде роста цен и тарифов.Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".
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в мире, молдавия, игорь додон, майя санду
18:22 26.05.2022
 
Додон обвинил молдавскую власть в желании ликвидировать оппозицию

Додон: молдавская власть хочет ликвидировать оппозицию в лице Партии социалистов

© Sputnik / Дмитрий Терехов / Перейти в фотобанкЭкс-президент Молдавии Игорь Додон в здании районного суда Кишинева
Экс-президент Молдавии Игорь Додон в здании районного суда Кишинева - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© Sputnik / Дмитрий Терехов
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Экс-президент Молдавии Игорь Додон в здании районного суда Кишинева. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 26 мая — РИА Новости. Обвиняемый в коррупции и государственной измене экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что власти хотят ликвидировать силы оппозиции в лице Партии социалистов.
Сотрудники антикоррупционной прокуратуры во вторник задержали на 72 часа Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. В среду ему были предъявлены официальные обвинения, прокуратура хочет поместить Додона под предварительный арест на 30 суток, но суд постановил, что он проведет этот срок под домашним арестом.
"Власть хочет ликвидировать силы оппозиции, потому что в дело вовлечена и Партия социалистов. Ликвидировать хотят не только лидера, а всю Партию социалистов, которую я в прошлом возглавлял", - заявил Додон журналистам. По его словам, руководство страны решило устроить "шоу", чтобы отвлечь граждан от насущных проблем в виде роста цен и тарифов.
Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".
Антикоррупционная прокуратура Молдавии и служба информации и безопасности проводят обыски в доме бывшего президента страны Игоря Додона - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
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В миреМолдавияИгорь ДодонМайя Санду
 
 
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